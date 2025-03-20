5日大男嬰離世｜飲奶後曾現呼吸困難　醫生不排除涉2先天性問題

深水埗石硤尾邨美柏樓一名5日大男嬰今早（20日）被發現暈倒，送院後不幸離世。據了解，男嬰昨日離開聯合醫院回家，晚上飲奶後出現呼吸困難，其後好轉，凌晨曾再現呼吸困難症狀，父母觀察發現他沒有異樣及清醒。可惜至早上7時許，陪月員前來工作時，發現男嬰陷昏迷，急忙報警及為其進行急救，惜男嬰送院後告不治。



男嬰由救護車送到明愛醫院。（黃煦緻攝）

兒科醫生伍永強指出，導致嬰兒突然離世的原因很多，確實成因有待調查。若嬰兒曾兩度出現呼吸困難，他相信不涉及嬰兒猝死症，但不排除其中兩個可能性，分別是心臟血管問題及先天性新陳代謝毛病。在心臟血管方面，他解釋，胎兒會有一條連接主動脈和肺動脈的小血管「動脈導管」，出生後數天便會自然關閉，開始肺循環，若動脈導管未閉，有機會出現急性情況。至於先天性新陳代謝毛病，他指人類會將進食的脂肪、碳水化合物、蛋白質等吸收後轉為其他營養，但如果嬰兒先天性欠缺某種酵素，可能會無法轉化，最終體內積聚毒素。

他表示，初生嬰兒頭三周都會較為脆弱，頭數天新手父母可能不懂得判斷嬰兒的情況屬正常與否，建議父母可安排嬰兒送醫處理。父母亦可拍下嬰兒出現異樣的影片，交由醫生客觀檢視嬰兒問題。急症室醫生能判斷嬰兒情況，即使是凌晨時分，亦可轉介到有兒科醫生當值的醫院跟進個案。

男嬰由救護車送到明愛醫院。（黃煦緻攝）

警方到美柏樓調查。（黃學潤攝）

警方到美柏樓調查。（黃學潤攝）