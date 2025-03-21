猜猜我是誰︱15歲男童夥同黨專呃退休長者　涉11宗案$190萬

警方留意到近日屯門區內發生了3宗手法相同的「猜猜我是誰」騙案，受害人均為退休人士。騙徒假扮受害人兒子，訛稱因牽涉刑事案件被警方拘留，從而騙取保釋金。經警方深入調查後，於昨日（19日）以「欺騙手段採取財產」的罪名拘捕了一名27歲本地男子和一名15歲本地男童，他們一共涉及11宗「猜猜我是誰」騙案，涉款約190萬元，當中最大宗騙案受害人被騙取76萬元。



警方檢獲電話、現金及被捕人駕車見受害人的車匙。（蔡正邦攝）

屯門警區重案組高級督察黃頌權指，案件發生在今年2月至3月中旬，受害人均為退休人士，年齡介乎61至89歲。騙徒先扮成受害人的兒子，訛稱自己牽涉刑事案件而被警方拘留，要求受害人提交現金作為保釋金。同時，有另一騙徒會致電受害人，訛稱自己是其兒子朋友，並相約與受害人見面交收。當受害人向騙徒繳交金錢後，聯絡他們的親人時，始知道自己被騙。

黃頌權表示，經過翻查大量閉路電視和情報分析，警方在元朗區及荃灣區拘捕兩名詐騙集團的骨幹成員，即27歲男及15歲男童，兩人分別報稱司機和無業，現正被拘留調查。初步調查顯示，兩人互不認識，均由網上被招攬，受詐騙集團操控。

他們其中一人負責按指示接觸受害人及收取現金，之後將騙款轉交另一人，而他亦會按指示將騙款交給一個不知名的人士。過程中兩人獲得約1000元報酬。據知，該名27歲被捕人會駕車約見受害人。

警方檢獲被捕人犯案時的衣物。（蔡正邦攝）

警方指，很多時候受害人都是已退休的長者，他們所損失的金錢是畢生積蓄，被騙後為他們帶來巨大的心理和財政壓力，警方現正積極追查和調查案件。

另外，黃頌權提到，有部分受害人是在家居的固網電話收到騙徒電話，繼而墮入騙案。他指，雖然社會上大部分人都是用手提電話作為主要溝通工具，但仍然有一些長者會使用家居固網電話。因此，警方相信詐騙集團正正是針對這些家居固網電話的用戶撥打詐騙電話，而當受害人接聽詐騙電話時，騙徒會趁機把握機會，冒認對方的親戚朋友或兒子進行詐騙。

屯門警區重案組高級督察黃頌權提醒，如果長者在家居固網電話收到陌生來電，記得要加倍留意小心避免墮入騙徒的陷阱。（蔡正邦攝）

因此，警方提醒市民，特別是長者，如果家居固網電話收到陌生來電，記得要加倍留意小心避免墮入騙徒的陷阱。同時呼籲青少年不要因為一時貪念，為「搵快錢」而成為詐騙集團犯案的工具，更不要以為負責收錢角色輕微，因為此舉也成為詐騙集團的共犯，與直接參與詐騙行為並無分別。

警方重申會持續打擊同類型詐騙。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，以欺騙手段取得財產罪，一經定罪最高判監10年。