元朗上水5店賣冒牌化妝品包括CHANEL及YSL等　海關檢9千件貨拘5人

海關突擊搜查元朗及上水多間店舖，檢獲9000件冒牌化妝品及護膚品，拘捕5名男女。海關指，冒牌貨外觀包裝仿真度高，包括CHANEL、YSL、Clé de Peau及SHISEIDO等知名品牌，但品質參差，有標示粉紅色的胭脂，卻變成橙紅色，而冒牌貨售價僅正價三成至七成不等，與正貨差距有濶有窄，以降低消費者疑心。海關提醒消費者小心選購，以免使用後傷害皮膚。



海關版權及商標調查科高級調查主任周凱文今早交代案情。（黃偉民攝）

海關版權及商標調查科高級調查主任周凱文稱，早前海關巡查全港各區，結果在元朗和上水發現有店舖售賣冒牌化妝品，經深入調查及商標持有人協助下，於本月11至13日採取拘捕行動，突擊搜查間位於元朗福德街及上水新康街的5間店舖，經點算檢獲9000件冒牌物品，包括香水、護膚品和化妝品，巿值約200萬元。

行動中拘捕一男四女（27至47歲），當中一人為店舖負責人，四人是員工，涉嫌違反《商品說明條例》，所有人現正保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關檢獲9000件冒牌貨。（黃偉文攝）

海關檢獲9000件冒牌貨。（黃偉文攝）

海關檢獲9000件冒牌貨。（黃偉文攝）

海關版權及商標調查科高級調查主任周凱文交代案情。（黃偉文攝）

外觀印刷仿真度高 實際產品質素參差

周凱文稱，今次檢獲的冒牌貨，外觀包裝印刷精美，仿真度高，但實際上產品質素參差，例如其中一款胭脂，雖然外觀與正貨一樣，並標明是粉紅色，但實際卻是橙紅色，兩者相距甚遠。

其中一款胭脂，外觀與正貨一樣，並標明是粉紅色，但實際卻是橙紅色。（黃偉民攝）

海關展示正貨和冒牌貨的分別。（黃偉民攝）

冒牌化妝品價錢僅正價三成至七成

另外檢獲的貨品，售價由60元至1200元不等，是正價的三成至七成，與正貨差距有濶有窄，以降低消費者的疑心。

這些香水或護膚品直接應用在人體皮膚，已將樣本送交政府化驗所化驗，初步結果顯示未有過量重金屬。

海關指冒牌貨仿真度高。（黃偉民攝）

海關指冒牌貨仿真度高。（黃偉民攝）

海關指冒牌貨仿真度高。（黃偉民攝）

市民可致電海關24小時熱線2545 6182或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌活動。