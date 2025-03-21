皇后山邨2童危坐｜5歲仔開窗花帶3歲弟爬出外牆　父母涉疏忽照顧

今日（21日）上午，粉嶺皇后山邨皇樂樓低層單位，一對3歲及5歲的小兄弟爬出窗外，危坐外牆石壆，場面驚險。幸好警方及消防員「飛將軍」將他們先後救出。警方經調查後以涉嫌疏忽照顧拘捕男童的父母，初步顯示兩童沒有受傷，送院進一步檢查。消息稱，小兄弟昨晚扭計，一家人擾攘至凌晨才入睡；父母在睡夢期間，5歲哥哥取鎖匙打開窗花，帶同3歲弟弟爬出外牆。



男童由親友抱住送院。（翁鈺輝攝）

男童由親友抱住送院。（翁鈺輝攝）

據了解，小兄弟分別3歲和5歲，父母分別33歲姓李和30歲姓杜，均持有本港身份證。今早警方接到多人報案，指見到兩名男童危坐在大廈單位外窗台，險象環生。警員及消防員趕至迅速進入單位把兩名男童救回安全位置。兩名男童沒有表面傷痕，其後送往北區醫院檢查。

消息稱，兩兄弟和父母一家四口同住，昨晚小兄弟疑扭計，一家人擾攘至凌晨3點才睡覺。案發時父母還在睡夢中，其中5歲哥哥取鎖匙打開窗花，帶住弟弟一同爬出窗外。其後被途人發現，而父母聽到聲響驚醒查看。

警員在單位內伸出手，協助坐在5樓外牆的男童返回室內。（讀者提供）

警員在單位內伸出手，協助坐在5樓外牆的男童返回室內。（讀者提供）

綜合網上片段及街坊提供的影片，可見兩名男童身型相若，分別坐在大廈低層的外牆石壆。有軍裝警員從單位伸出手，協助男童返回室內；只見男童緩緩站起身，由警員捉着手爬入屋內。其間另一名男童雙腳懸空「腳揈揈」，曾向上觀望。片段可見，警員疑持續與男童交談。

稍後消防「飛將軍」穿上裝備，爬出窗戶拯救仍坐在外牆的男童，期間「飛將軍」為男童繫上安全繩，然後將他抱起，遞給同袍和警員，安全送入室內，其間男童沒有太大郁動。

兩名男童危坐外牆石壆及冷氣機位置。（網上圖片）

兩名男童危坐外牆石壆及冷氣機位置。（網上圖片）