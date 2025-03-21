警元朗拘20人涉偷車及車內盜竊　涉34宗案偷17車　起回10部失車

近月元朗警區有關偷車及車內盜竊等刑事案件有上升趨勢，當中逾半失車為電單車。有見及此，警方於今年2月7日至3月20日展開代號「星網」的執法行動，以涉嫌「擅自取去運輸工具」、「偷車」及「車內盜竊」拘捕19男1女，年齡介乎18至49歲，當中7人屬活躍於元朗及天水圍區內的一個電單車盜竊團伙。他們涉及元朗區34案件車輛盜竊相關案件，一共偷去17部車輛，案中懷疑被盜車輛共值約27.8萬元；而車內盜竊案件的財物總損失則共約7.8萬元。



近月元朗警區有關偷車及車內盜竊等刑事案件有上升趨勢，當中逾半失車為電單車。（蔡正邦攝）

元朗警區重案組第一隊高級督察吳斯軒指，案件均於凌晨時分、沒有閉路電視覆蓋的停車場或路邊發生，據知當中包括露天停車場，有人曾扑爆私家車車窗，偷取車內物品。

調查相信，20名被捕人士懷疑與1至3月期間在元朗區發生的34宗車輛盜竊相關案件有關，涉及11輛懷疑被盜私家車及6輛懷疑被盜電單車，以及16宗車內盜竊案件。

20名被捕人士涉及元朗區34案件車輛盜竊相關案件，一共偷去17部車輛。（蔡正邦攝）

行動中，警方成功起回10部失車，並在被捕人單位中搜獲偷車工具。據知，賊人偷車後將車輛據為己有使用；警方起回10部電單車，發現部分已換上假車牌，部分則沿用舊車牌，被盜電單車款式不限，估計賊人或會將車輛運走或轉售圖利。

警方提醒，賊人取易不取難，市民應提高警覺，駕駛私家車人士離開車後，要確保門窗要鎖好，切勿將車鎖及貴重物品放在車內而不鎖門。市民切勿將車輛停泊在僻靜的地方，應選擇有閉路電視覆蓋及有保安的地方，以及安裝防盜裝置及GPS追蹤器。

警方重申，根據香港法例第210章「盜竊罪條例」第14條，「未獲授權而取用運輸工具」一經定罪最高刑罰為監禁7年，市民切勿以身試法。