港男玩fb直播「刮刮樂」落注中獎$500萬　遭索手續費疑受騙失$7萬

不少人都會一試手氣，幻想會天降橫財，中大獎後一世無憂，但隨時會墮進騙徒圈套。市民杜先生向《香港01》分享其不幸經歷，他日前瀏覽社交平台facebook，被一個正進行「刮刮樂」的直播影片吸引，觀眾可經客服入帳參與。他接連四次投入金錢，成功中獎500萬元，他興沖沖領獎，客服卻兩度向他索取手續費。此時他已先後轉帳共約7萬元予對方，終於茅塞頓開，懷疑自己受騙，但與對方對質後即被其封鎖帳號。杜先生相信討款無望，遂公開其經歷，坦言自己因一時貪念而招致損失，希望提醒大家要提高警覺。



市民杜先生在社交平台facebook看到一個名為「福XXX」專頁的直播影片，內容涉及網絡刮刮樂遊戲。該直播吸引了數十人同時觀看，累計觀看次數更達數十萬，留言數百條。（互聯網）

杜先生表示，本周二（18日）下午1時許，查看社交平台facebook時，看到一個名為「福XXX」專頁的直播影片，內容涉及網絡刮刮樂遊戲。該直播吸引了數十人同時觀看，累計觀看次數更達數十萬，留言數百條。

他出於好奇點擊影片後，被內容吸引。他與向客服對話後，投入3,000港元購買刮刮樂，但未中獎，僅獲退款數百元。他之後再投入4000元，同樣落空及退回數百元。第三次，他被另一名玩家游說「合伙」，每人各出資7,000元，仍然沒中獎。直播主播見狀稱，若三次未中，將「包底」協助玩家「回本」，並承諾若第四次仍未能贏得30萬元以上的獎金，會全數退款。

杜為追回損失，第四次投入1.5萬元，成功刮出一張顯示中獎1,000萬元的刮刮樂。客服之後向他表示，他與合伙人各分得500萬元，但需先扣除20%「博彩稅」，此項費用在投注前已提及，即最終杜可落袋400多萬元。

當杜提供銀行戶口欲領獎時，客服稱因金額超過100萬元，要求他向博彩公司支付1%的獎金手續費，即約4萬多元。杜此時已起疑心，認為不合理，要求客服提供過往中獎及轉賬紀錄佐證，而官服果真提供一份3月17日的入帳紀錄，顯示有人中獎並支付手續費後，收到400萬元獎金。

事主承認當時「上咗頭」難自拔

杜稱由於已投入3萬多元，「冇辦法啦，我套住咗，真係試一試，我嗰下都係上咗頭喇」，承認當時已被蒙閉雙眼，只好勉強支付手續費。但客服隨即再要求額外2%的手續費，此時他確信自己受騙，並在直播中留言對質，隨即被人封鎖帳號。他指，款項多次轉入一個中國銀行戶口，戶口持有人姓馮。

他前往警署報案，惟警方指不排除涉及非法博彩，提醒他要考慮法律風險，其後為他備案。杜曾查問詐騙若發生於境外，警方是否無法跟進，又引述法例指出境外博彩未必構成非法，警方對此未有回應，僅建議他尋求法律意見。杜指事件中他共被騙取近7萬元，心情本已低落，但向警方求助亦沒得到正面回覆，大感沮喪。

《香港01》嘗試查看該專頁，發現平台仍在運作。（互聯網）

他其後嘗試以不同帳號查看直播，發現平台仍在運作，擔心如果不加以制止，會有更多人受害。他坦言自己因貪心而受騙，相信難以追回失款，希望公開經歷提醒公眾。過往他不曾見過同類型手法的騙案，呼籲有關部門加強監管，或封鎖此類可疑社交平台帳戶。《香港01》嘗試查看該專頁，亦發現正進行直播，但舊的直播影片並沒有保存，已被刪去。

警方證實接獲報案人前往天水圍警署報案，案件列作「雜項」處理。

記者嘗試查看該個平台，亦見到正在直播，不時有觀眾留言。（互聯網）

大律師籲事主堅持報案 可用「免被起訴證人」身份作證

執業大律師陸偉雄指出，騙徒經常利用受害者輕微違法違規的心理，令其害怕報警會招致刑責，形同「捉黃腳雞」的勒索手法。就今次個案，他認為不一定涉及非法賭博，因「刮刮樂」可以是遊戲，但強調要判定其性質是否賭博行為，需要由賭博專家深入分析，不能草率定論。

至於事主所指，警方向其稱不排除涉及非法博彩，提醒他要考慮法律風險，最終備案處理。陸偉雄認為，事主應要堅持報警，警方亦應受理及調查案件。他指非法賭博僅屬輕微罪行，即使事主行為涉賭，亦遠不及詐騙嚴重。而且經律政司批准後，即使事主行為有違法，但他仍可以「免被起訴證人」身份作為控方證人指證事件。現時騙案嚴重，加上今次手法聞所未聞，警方展開調查工作，亦有助市民警剔此類騙案，避免再有下一個受害者。