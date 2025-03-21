警旺角動員近百人打擊罪惡　搗破非法釣魚機賭場和毒窟　29人被捕

警方表示，旺角警區反三合會行動組、重案組、情報組、特別職務隊、牌照課及交通隊一連兩日（20日至21日）展開代號「疾響」反罪惡行動，動員近90人，大規模堵截三合會收入來源、遏止青少年犯罪活動及打擊街頭暴力。



警方拘捕涉案男女。（警方提供）

警員突擊搜查旺角區內4個住宅及商業單位，搗破兩個懷疑非法釣魚機賭場及兩個懷疑毒窟。警員亦對旺角區16個處所進行突擊巡查，包括遊戲機中心、桌球室、麻雀館、夜總會及酒吧。

警方拘捕涉案男子。（警方提供）

行動中，警方共拘捕17名本地男子及12名本地女子、兩名内地男子、一名非華裔男子及一名外籍女子，年齡介乎20歲至72歲，他們涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營毒窟」、「販運危險藥物」、「吸食危險藥物」及「未能出示身份證明文件」等罪行。警員共檢獲11部賭博用釣魚機、約7,000元賭款，以及總值約2.2萬元的懷疑毒品。

警方拘捕涉案男女。（警方提供）

據了解，被捕內地男子持雙程證到港，至於涉案非華裔男子和外籍女子分別來自巴基斯坦和越南，均持「行街紙」到港。

警方對於涉及三合會的活動均採取零容忍態度，定必嚴正執法。同時，警方會繼續加強青少年的守法意識，提醒青少年切勿以身試法，為貪玩、貪小便宜而加入三合會。