警拘35歲男子涉偷車、無牌駕駛等5宗罪　揭乘客欠交罰款同被捕

警方調查葵涌一宗偷車案，在打磚坪街發現據報失車，截查車上兩名男子，其中35歲司機涉嫌無牌駕駛及偷車等，車上更搜出「冰壼」，同行乘客因為欠交罰款同被捕。



警方於上周四（3月13日）早上9時40分接獲一名65歲姓林男子報案，指其停泊在葵涌葵榮路一停車場的私家車於凌晨時分被人偷走。

葵涌分區特遣隊隨即調查，經翻查大量閉路電視及情報分析後，連日來於區內露天停車場部署埋伏行動。人員於今日（22日）凌晨約1時，於葵涌打磚坪街一收費停車場發現較早前的涉案失車出沒，人員在司機及乘客下車時，拘捕一名35歲姓王本地男子以及一名40歲姓唐本地男子。

經進一步調查，發現該名王姓司機沒有駕駛執照，於司機位置發現一個懷疑「冰壺」，並在車內副駕位地氈底下尋回舊車牌。由於涉案失車已被換上假牌，警方相信賊人偷車後將車輛據為己有使用。而該名唐姓乘客因沒有交罰款而被法庭通緝。兩名被捕人現正被扣押調查，案件交由葵青警區刑事調查隊第六隊跟進。

35歲男子涉嫌偷車、無牌駕駛等罪被捕。（警方圖片）

警方重申，根據香港法例第210章「盜竊罪條例」第14條，「未獲授權而取用運輸工具」一經定罪最高刑罰為監禁7年，市民切勿以身試法。

警方將繼續與社區維持緊密溝通，加強警民合作，攜手共同打擊罪行，並採取情報主導的策略性部署，配合軍裝便裝巡邏，不定時與其他部門展開聯合行動，防止及打擊罪案，保障市民的生命財產。