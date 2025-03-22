有片︱洪水橋廈村貨倉大火　燒近3小時終救熄

今日（22日）晚上7時32分，警方接報洪水橋廈村起火，消防趕至，動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救。意外中，無人受傷，約50人自行疏散。兩小時後，至晚上9時50分，火勢仍未熄滅。消防增至出動3條喉及3隊煙帽隊灌救，繼續向火場內20個貨櫃射水降溫。



網上圖片可見，現場被火焰吞噬，燒得猛烈，大量灰黑色濃煙席捲半空。消防隨後宣布，廈村附近一個貨倉晚上7時30分發生火警，消防處正進行滅火行動，提醒市民如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。火警焚燒近3小時後，至晚上約10時24分救熄。



現場火勢猛烈，大量灰黑色濃煙席捲半空。（天水圍街坊鄰里 / Kalai Lam）

消防增至出動3條喉及3隊煙帽隊灌救，繼續向火場內20個貨櫃射水降溫。（消防Facebook）

洪水橋廈村有貨倉起火，兩小時仍未熄滅。（消防Facebook）

現場火勢猛烈，大量灰黑色濃煙席捲半空。（天水圍街坊鄰里 / Kalai Lam）

現場火勢猛烈，大量灰黑色濃煙席捲半空。（厦村鄉 ( HA TSUEN HEUNG / Jessica Ng）

現場火勢猛烈，大量灰黑色濃煙席捲半空。（天水圍街坊鄰里 / Frankie Chan）

現場火勢猛烈，大量灰黑色濃煙席捲半空。（Threads @mellty_）

現場火勢猛烈，大量灰黑色濃煙席捲半空。（Threads @lucasyh312）