有片｜九龍城Benz老爺車冒煙起火　車主及時逃生：我當佢係寶

一架1980年一手購入的古董平治（Mercedes-Benz）W126，今早（23日）車主見好天氣駕車打算上北大嶼山公路兜風，在九龍塘駛過兩個街口燈位時「死火」，撻車時冒煙，於是離開車廂。未幾老爺車起火，車主報警，消防員到場將火救熄， 車身大半被燒焦。



車主盧先生表示，當年以10多萬元一手購入，更提早一年訂購，不清楚目前價值，強調「我係當珍藏啦，我當佢係寶啦下」，愛驅既已焚燬不會作修理，懷疑意外因短路所致。



消防員其後將火救熄， 車身大半被燒焦。（鄭嘉惠攝）

事發於今日（23日）早上9時35分，警方接獲數名途人報案，指九龍城東寶庭道8號、民生書院對開位置有一輛私家車起火。消防員及警方接報到場，消防員其後將火救熄。網上片段可見，起火的Benz停泊在交通燈前路口位置，車身左側起火，冒出大量濃煙。



車主盧先生接受訪問指，起火的古董平治（Mercedes-Benz）為其收藏品之一，於1980年以十多萬購入，型號為「W126」，平日不為作代步車，指會在好天氣時駕車出遊，「好天就揸老爺車去活動」。今日駕車「遊車河」時在上址的交通燈位置時死火，當時「撻車又撻唔返著，再撻就（車底）冒煙」，他見有危險便即時落車。

消防員其後將火救熄， 車身大半被燒焦。（鄭嘉惠攝）

「我係當珍藏啦，我當佢係寶啦下嘛，每個人唔知啦有啲人鍾意新車㗎，舊車嚟講冷氣又唔夠，又冇乜冇物冇按摩椅，有啲就睇唔起佢，個個人囉。」盧指開車時好正常「一撻即著」，冷氣和收音機都運作正常，懷疑意外因短路所致，認為在燈口死火「好過轉彎時死火」。

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據現場圖片可見，起火車輛停泊在交通燈前路口位置，車身左側起火，冒出大量濃煙。（Ali Ahmed／車cam L（香港群組））