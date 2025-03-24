青衣涌美老屋村男子偷內衣褲　女村民：經常俾人偷　後尾攞入去晾

青衣發生偷內衣褲事件。青衣涌美老屋村村民今日（24日）目擊一名中年男子偷內衣褲，當場將他截停並報警，人員到場將疑犯帶返警署調查。目擊者何先生表示，今早發現一名男子盜走鄰居的胸罩及內褲，其後將其喝停，該名男子着他「畀次機會」，惟何生沒有心軟，隨即報警。一名女村民亦不約而同指出，偷竊內衣褲事件時有發生， 「我哋經常俾人偷（內衣褲），後尾我哋攞入去（晾） 。」



目擊者何生表示，今早發現一名男子盜走鄰居的胸罩及內褲，於是將其喝停並報警。（黃學潤攝）

姓鄭女村民表示，她已在此居住10年，偷內衣褲事件時有發生。（黃學潤攝）

何先生指出並非第一次目擊類似事件，今早見到一名男子走近家門「扮晒嘢話搵人」，心覺不妙，於是送女兒上學時尾隨該名男子，見他折返並舉高手拿走一個胸罩及一條內褲，再放入斜孭袋內，於是將他喝停。

該名男子拿出偷取的內衣褲，然後着何先生給他一次機會，惟何沒有心軟逐報警。警方到場後問話，並將男子帶走。他指，該名男子並非村民，而這條村以往亦有同類事件發生。

居住涌美老屋村10年的鄭姓女村民亦表示，偷內衣褲事件時有發生，她之前亦被偷過兩三次，「我哋經常俾人偷（內衣褲），後尾我哋攞入去（晾） 。」不過由於近年沒有被偷，所以又將內衣褲晾出來。她形容偷內衣褲是變態，通常夜晚潛入偷盜，其後有閉路電視拍到疑犯並報警將他們捉拿。另外，一名姓黃村民指，「呢條村成日有人偷底衫褲」，自己亦曾遭遇同類事件。

今日上午8時41分，警方接報，青衣涌美老屋村一名男子目擊51歲男子偷內褲，於是將其截停。人員到場將該名51歲男子帶返警署調查。案件由葵青警區刑事調查隊跟進。