將軍澳私家車螺旋處不讓兼閘車　司機：講半個鐘頭對唔住好唔好？

網上流傳一條車Cam片段，下午時份將軍澳一架白色私家車出螺旋處時，在讓線沒有停車，片主轉出寶康路時，白色私家車再駛前切線「閘車」。白色私家車司機其後落車，雙手舉起揚手道歉：「對唔住呀！我唔啱呀！同你講半個鐘頭對唔住，好唔好？」以示誠意。但轉頭就粗口問候片主，自以為「出（迴旋處）先」就有優先權。焫㷫片主發聲指責對方：「呢個螺旋處嚟㗎！望清楚螺旋處點轉彎！」



白色車司機原先雙手舉起揚手道歉，但轉頭就粗口問候片主。焫㷫片主發聲指責「呢個螺旋處嚟㗎！睇清楚螺旋處點轉彎！」司機雙手叉腰表現不服氣。（網上片段截圖）

該條網片片長約一分半鐘，開初左方一輛白色私家車打右燈，從將軍澳廣場對開寶邑路進入螺旋處。片主沿螺旋處駛入將軍澳廣場對開寶康路，在出口位險撞白色私家車，於是響咹示意，並停車按兵不動。

片主後來開車繼續往寶康路前進，白色私家車突然「閘」在片主前面，片主立即剎車並響咹示意。白色私家車司機落車，雙手舉起揚手道歉：「對唔住呀！我唔啱呀！」片主回覆：「唔使講對唔住㗎，你停得㗎啦！你唔使閘住我，你走啦。」

私家車司機沒有停止，行近片主稱：「同你講半個鐘頭對唔住，好唔好？係我唔啱呀！我要講半個鐘頭先有誠意呀嘛」但轉頭就粗口問候片主，自以為「我出（迴旋處）先㗎」就有優先權。焫㷫片主發聲指責對方：「呢個螺旋處嚟㗎！你自己望X清楚螺旋處點轉彎啦！」司機雙手叉腰表現不服氣。