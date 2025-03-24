曼谷飛香港航班男乘客遭偷逾$1.7萬現金　警拘58歲內地漢

一名男乘客昨日（23日）於一班由曼谷飛往香港的航班上被盜取背囊內逾1.7萬元現金，警方經初步調查，以涉嫌「違反航空保安條例」拘捕一名58歲內地男子。案件已於今日（24日）早上在西九龍裁判法院提堂。



機場警區昨日（23日）接獲報案，指同日一班由曼谷飛往香港的航班上，一名男乘客將背囊放在座位上方置物櫃。其後，其同行親友懷疑另一名同機男乘客曾從置物櫃拿取他的背囊。受害人檢查後發現背囊內的現金不翼而飛，懷疑被人盜去。

機場警區人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「違反航空保安條例」拘捕一名58歲內地男子。初步調查顯示，該名被捕人懷疑盜取受害人6500元港幣及3萬元菲律賓披索（合共約港幣10560元）的現金 。

案件交由機場警區刑事調查隊第四隊跟進。該名被捕人已被控一項「違反航空保安條例」罪，案件已於今日（24日）早上在西九龍裁判法院提堂。

一名男乘客昨日（23日）於一班由曼谷飛往香港的航班上被盜取背囊內逾1.7萬元現金。（資料圖片）

為防止和打擊機艙盜竊案，機場警區持續進行宣傳及教育工作，並與機場持份者，包括航空公司、香港機場管理局及機場保安有限公司保持密切聯絡，加強採取以情報為主導的執法行動，例如建立疑犯資料庫，收集情報作罪案分析；同時加強與航空公司的情報交流，及早鎖定較高危的航線及犯案時段，並透過定期舉辦的防罪講座，提醒航空公司留意這類航線，提高機組人員的警覺性，防止罪案發生。

警方呼籲市民在機艙內應時刻保持警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管，在離開座位時要格外小心，必須將現金和貴重物品隨身攜帶或交由同行親友保管。離開機艙前，旅客亦應仔細檢查個人財物。