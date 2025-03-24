婦人石塘咀金舖賣金幣疑盜竊疑雲　職員終店內尋回金幣證虛驚

石塘咀一間金舖發生盜竊案。今午（24日）約2時半，警方接報獲金舖職員報案，指一名年約60多歲婦人，在皇后大道西425N號一間金舖，聲稱要出售金幣，卻趁店員不察，乘機將金幣連同「出售」金幣所得的近2.9萬元現金偷走，逃去無蹤。警方一度將案件列作盜竊，至晚上約8時半表示，報案人傍晚向警方表示於店內尋回3個金幣，案件改列「誤會」。



案件尚未水落石出前，金舖老闆受訪時表示，婦人曾向店員自稱為「熟客」，希望金幣可賣得較高價錢，其間又邊講價、邊「收埋、攞埋」金幣，最終在店員交出現金後，趁店員招呼另一客人時逃去。他形容事件「好少嘢咋嘛」，認為婦人「或者真係唔記得咗呢，可能唔係真係賊呢」。最終亦證實婦人確實並無盜竊。



一名婦人將3個金幣帶到石塘咀一間金舖出售，之後帶同賣得的近2.9萬元現金離去，店方一度以為婦人將金幣亦一併帶走，報警求助，其後在店內尋回金幣，案件改列誤會。圖為婦人出售的金幣。（陳浩然攝）

從店方提供的閉路電視見到，事發時間約為今午2時。涉案婦人蓄短髮，身穿藍色恤衫、黑色長褲，並攜有一個斜揹袋。她與店員議價後，曾在店內逗留，等候店員向老闆查詢是否同意交易。其間婦人在店內來回走動，又曾走近店門查看櫥窗內的珠寶金器。

一名婦人將3個金幣帶到石塘咀一間金舖出售，之後帶同賣得的近2.9萬元現金離去，店方一度以為婦人將金幣亦一併帶走，報警求助，其後在店內尋回金幣，案件改列誤會。圖為婦人出售的金幣。

金舖老闆表示，其店舖開業約23年，涉案婦人目測約60至70歲，今午到台表示要出個兩個圓形和一個方形金幣。3個金幣均為紀念幣，共重一両一，其中一個屬中銀發行的圓形「服務紀念」金幣，一個是由中南銀行香港分行發行、印有龍圖案的紀念幣，餘下一個則是中南銀行香港分行紀念1997年7月1日香港回歸的方形金幣。

老闆續說，店員檢查過金幣真偽後便向婦人開價，其間婦人一邊議價，一邊將金幣「收埋、攞埋」，一時收起金幣，一時又因店員提高價錢而再次取出金幣，來回3至4至，成功獲店員提高價錢約450元，最終雙方同意以28,951元成交，店員於是向婦人交出現金並準備開單。

石塘咀一間金舖發生盜竊案，一名婦人聲稱要出售金幣，趁店員不察，將金幣連同賣得的近2.9萬元現金偷走。（陳浩然攝）

此時一名年約70歲男子走入金舖，亦查詢賣金事宜。婦人疑趁店員分神招呼該男子，乘機帶同現金和金幣離去。店員發現後追出，惟婦人已不知所終。後來入店的男子，最終亦沒有放售金器。老闆形容事件是「巧合」，估計該男子與涉案婦人未必是同黨，又認為婦人「或者真係唔記得咗」才帶同金幣離開，「可能唔係真係賊呢」。

一名婦人將3個金幣帶到石塘咀一間金舖出售，之後帶同賣得的近2.9萬元現金離去，店方一度以為婦人將金幣亦一併帶走，報警求助，其後在店內尋回金幣，案件改列誤會。圖為店內影路電視（陳浩然攝）

警方表示，於今午2時34分接獲皇后大道西425N號一間珠寶金行的54歲姓何女職員報案，指一名年約60多歲婦人聲稱出售3個金幣，收到約2.9萬元現金後，帶同現金後金幣逃去。案件列作「盜竊」，交由西區警區刑事調查隊第二隊跟進。其後報案人於今日傍晚向警方表示於上址尋回該三枚金幣，案件改列「誤會」。