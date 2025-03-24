沙田OK通渠意外｜專家：強鹼遇滾水即「爆煲」　30秒未沖洗恐毀容

沙田利豐中心一間OK便利店，今午（24日）發生通渠水濺傷人的工業意外，4人送院。消息稱，其中一名27歲男工人連同便利店職員在場，倒入通渠水後加入逾90度滾水，隨即噴發「水柱」；該男工首當其衝，臉遭嚴重灼傷脫皮。



據了解，涉事通渠水為一種強力通渠化塞劑，同款產品的樽上列明「切忌直倒水中」。香港大學化學系博士Dr. K. Kwong（鄺士山）稱，該款通渠水即「哥士的」的強鹼，遇水放熱，若同時加滾水即「熱上加熱」，壓力爆煲噴出。由於可溶解蛋白質及油脂，如接觸人體皮膚必須立即用水沖洗，超過30秒恐有毀容之虞。



K. Kwong表示，類似通渠水含有氫氧化鈉或氫氧化鉀，均為強鹼性溶液，可溶解蛋白質及油脂，遇水放熱。而喉管內本應已有少量水份，故倒入相關通渠水後，已有熱力在渠內「翻滾」積存；若再其他水、甚或滾水，更會使熱力加劇，猶如「水滾」化成水蒸氣，形成強大壓力而噴出。

由於可溶解蛋白質及油脂，兩者均是皮膚的保護層，如意外接觸皮膚，K. Kwong指必須立即以水沖洗，否則後果堪虞，「大概30秒內沖得切，損害都唔大；30秒後會穿晒入晒皮膚，應該都會毀容有疤，要即刻搵水淋先得，普通水就得。」

一名74歲男顧客被濺傷送院。（讀者提供）

而資深通渠師傅「棠記」表示，27歲的工人年紀輕、經驗相對不足，使用通渠水時必須加倍小心，按照使用說明等候一段時間後，才可加水沖渠。他又指，通渠水有機會蝕穿渠管，釀成意外，加上大多只能溶解表面的油脂或阻塞物，故他傾向使用有螺絲頭的長形專業通渠工具，伸入渠管徹底挖鬆淤塞物後再泵水，便可輕易將淤塞物沖出，達成通渠效果。

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案發於今日（24日）下午約1時19分，安平街2號利豐中心一間OK便利店，有工人於通渠期間，有腐蝕性液體濺出。意外中，3男1女受傷，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。警方將案件列作「工業意外」處理，現正調查事件。

據了解，一名姓梁（27歲）外判公司的通渠男工人，奉命到上址便利店的廚房通渠，據悉曾使用強力通渠水，亦曾倒入超過90度的滾水，未幾突有「水柱」噴出，該名工人首當其衝，臉部、身體及腳部遭嚴重灼傷，脫皮紅腫。事件中，另有3人送院，包括姓羅（38歲）男職員，他臉部受傷；一名姓葉（41歲）男顧客額、眼受傷；另有一名姓楊（45歲）女職員不適送院。

事發時，有工人在廚房位置通渠，事後便利店多處被濺中。（羅日昇攝）

勞工處稱已知悉事件，並已展開調查。OK便利店—香港回覆查詢時表示，公司深感遺憾及對傷者表示深切的慰問。現時公司正就此意外積極及全力配合調查，強調「定會對此次意外的傷者提供最適切的協助及支援」。