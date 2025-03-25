元朗三代命案｜文叔拒賣「阿公地」三代官司纏身　一文看清時間軸

元朗振興新村文氏三代命案，於今年2月11日晚案發至今仍有許多疑團未解，觸發奪命殺機的內情依然撲朔迷離。不過，三名死者一家人之間的最大爭議點，似乎主要圍繞在祖輩留下來的「阿公地」——由93歲死者文彥均（文叔）所擁有、位於新田及牛潭尾逾2.2萬方呎的土地。文叔決意與發展商對奕，在差不多30年前已開始，即是他窮盡三分之一的人生為賣地問題與對方纏繞，甚至最終簿公堂，兒孫輩也因此花了不少心力。《香港01》梳理事件時間軸，同時從土地官司法庭判決中，探討發展商囤地策略。



詳看：三代命案背後的土地爭議 地產商囤地30年終遇上北部都會區藍圖

第一宗官涉及司新田米埔魚塘地，航拍所見是荒廢的魚塘，與相鄰其他正在使用的魚塘很不同。此處要發展難度系數非常高。（馬楚烽攝）

1987年文叔與八兄弟繼承父輩土地

文叔為新田蕃田村原居民，於1931年10月出生，年幼時正值二次大戰，因家境清貧，只有小學二年級學歷。至1987年，他與八兄弟從父輩手中繼承多幅土地，分別位於元朗新田的魚塘地、元朗牛潭尾「新田部屋」旁4幅土地，以及元朗牛潭尾真善路旁，合共面積逾2.2萬平方呎地皮，說是元朗大地主也不為過。

當時正值壯年的文叔，也許沒料想到祖地問題會纏擾其下半生，即使到了耄耋之年仍不得安寧，最終爺父孫三代人走上悲劇絕路，肇因或許與這些祖地密不可分。

第一宗官司涉及新田米埔魚塘地，現場是荒廢的魚塘，要發展難度系數非常高。（勞顯亮攝）

第一宗官司涉及新田米埔魚塘地，現場是荒廢的魚塘，要發展難度系數非常高。（馬楚烽攝）

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文叔拒賣地 高齡之姿面對三場訴訟

地產商自八十年代開始以低價收購新界農地，文叔九兄弟承襲得來的祖地自然也成為收購對象，其他八兄弟很快便在1997年，將最大一幅新田魚塘地皮的業權出售，地產商眼見整幅約1.98萬方呎地皮勢將成囊中之物，卻沒想到文叔一副硬骨頭，拒賣其九分之一的業權。其餘兩幅地皮情況雷同，地產商分別在2006年、2018年向八兄弟收購業權，但面對文叔均只能對薄公堂。不過，三場官司分別在2013年及2022年展開，當中涉及三幅地皮，最終都是發展商一方勝訴。

土地官司由發展商勝訴，法官判決劃分地皮。（法庭判辭）

三代為阿公地屢上庭

文叔堅拒賣地，不惜與財力雄厚的地產商打官司，就連與文氏一家熟稔的親戚也不解為何他如此堅持。有親戚曾表示，文叔個性固執，經常提到那些土地是「阿公地」，又以不同理由拒賣，曾試過上律師樓簽名賣池塘地，臨門一腳不歡而散，理由是對方的字打得不好。

由於每次與發展商都談不攏，雙方只能打官司。但文叔從不聘請律師，每次都是親自應訊，他曾埋怨發展商如「大人欺負小孩」迫他賣地，又自稱腳痛，行動不便，打官司令他「東奔西行，騰上騰落」，要由元朗村落多次進出巿區上庭應訊。文叔的兒子文國強及孫兒文浩朝，自當然也要肩負祖地問題、照顧長輩的責任，故每當文叔在庭上表達不清時，兒孫都會上庭協助說明，但據親戚所指，三代人的言辭始終不及對方律師厲害。

元朗振興新村於今年2月11日揭發雙屍案，文氏父子倒斃在一間村屋內，大批探員到場調查。（左朗星攝/資料圖片）

三代被謀殺或自殺 動機仍懸而未解

2025年2月11日，文叔在兒子陪同下，回到元朗振興新村村屋地下單位，孫兒其後獨自到場再離開，然後前往朗屏邨。警方於晚上8時12分，經999電台接獲一名男子報案，指振興新村單位內兩男身亡，而約於5分鐘後，再接報指朗屏邨悅屏樓有人墮樓，村內屋死亡的正是文叔與兒子，而墮樓死者則是文叔的孫兒。警方調查後，發現文叔父子身上多處被利器刺傷，割傷的傷口大量出血；而孫兒則多處骨折，與墮樓傷勢脗合，他亦是振興新村命案的報案人，警方將案件列作謀殺及自殺案處理。

消息指，文叔與兒子間中會為賣地問題起爭執，而19歲孫兒近日也要着手幫忙處理官司事宜，因而感到有壓力。但命案肇因是否與此官司或祖地相關，以及是誰先痛下殺手，案件動機至今仍然懸而未解，畢竟案中三人均告離世，要調查真相卻因「死無對證」而有極大難度。

機動部隊人在案件翌日重返朗屏邨一帶調查及搜證。（羅敏妍攝/資料圖片）

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元朗三代命案時間線

1931年﹕文叔出世，正值二戰，學歷僅小二

1987年﹕年約55歲的文叔，與八兄弟繼承父輩土地，涉及三幅土地

1997年、2006年、2018年：有發展商先後向九兄弟收購業權，除了文叔外，其他八兄弟人均已出售祖地（詳見下方訴訟表）

2013年、2022年﹕文叔為三幅土地先後與發展商打官司（詳見下方訴訟表）

2014年、2024年、2025年﹕三場訴訟，文叔均敗訴（詳見下方訴訟表）

2025年2月11日﹕其中一場訴訟判決前一天，發生三代命案。

三幅地皮爭議

．地皮一：元朗新田的魚塘地，1997年發展商收購八兄弟的業權，2022年在持九分八業權下，發展商打官司要求分劃地段，在三代命案發生後翌日，即2025年2月12日，發展商勝訴。

．地皮二：元朗牛潭尾「新田部屋」旁4幅地，2018至2019年發展商收購八兄弟業權，2022年發展商向法庭要求文叔出售4幅形狀不規則及被包圍的土地，2024年法庭批准要求。

．地皮三：元朗牛潭尾真善路，2006至2007年發展商向八兄弟收購業權，文叔拒絕出售剩餘九分一的權益，2013年發展商向法庭要求劃分土地，2014年法官批准要求，文叔分得九分一。

2025年2月11日，元朗發生文氏三代命案，文叔與兒子倒斃在振興新村單位內，警員封鎖現場調查。（左朗星攝/資料圖片）