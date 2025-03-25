葵涌兩單位被塞匙窿淋紅油扑玻璃　警拘兩男　疑涉金錢糾紛

警方表示，於2月23日至3月23日分別接獲3宗報案，指葵涌大隴街一大廈地下共兩個單位分別懷疑被人堵塞鎖匙孔、淋潑紅油及損毀玻璃。



葵涌兩單位被刑事毀壞，警方拘捕兩名男子。(警方圖片)

葵涌兩單位被刑事毀壞，警方拘捕兩名男子。(警方圖片)

葵涌分區特遣隊人員經深入調查後，鎖定一名涉案可疑男子，聯同葵青警區反三合會行動組人員，昨日（3月24日）下午約6時，在葵涌區葵盛東邨拘捕一名45歲姓林本地男子，涉嫌「刑事毀壞」。另外，人員同日晚上約10時在荃灣區鱟地坊附近以涉嫌「刑事毀壞」拘捕一名34歲姓俞本地男子，相信與案件有關。人員相信案件牽涉金錢糾紛。

兩名被捕人現正被扣留調查。案件交由葵青警區反三合會行動組繼續跟進。行動仍在進行中。

葵青警區總部 青衣警署。(資料圖片)

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第60條「摧毀或損壞財產」，任何人無合法辯解而摧毁或損壞屬於他人的財產，意圖摧毁或損壞該財產，或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判監禁10年。

警方稱，為確保葵青區內的社會治安，葵青警區會繼續保持高姿態巡邏以及迅速偵破案件，將不法分子緝拿歸案。警方呼籲市民切勿以身試法。警方將繼續與社區維持緊密溝通，加強警民合作，攜手共同打擊罪行，並採取情報主導的策略性部署，配合軍裝便裝巡邏，不定時與其他部門展開聯合行動，防止及打擊罪案，保障市民的生命財產。