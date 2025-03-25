大美督一家四口疑食霸王餐　店方發帖21小時後父子終現身解畫

大埔大美督一間餐廳的職員在網上發帖，圖文並茂直指一家四口，周日（23日）在其店舖吃「霸王餐」，消費逾$1200後逃去。店方以免費任食一餐，懸賞追尋。發帖後21小時，懷疑食「霸王餐」的其中兩父子現身餐廳，聲言是誤會，以為家庭成員已付款云云。



餐廳職員發帖找尋疑食「霸王餐」的四口之家。（網上圖片）

餐廳職員於周一下午3時許在網上發文稱：「昨天星期日23/3 在大美督泰太廚房全家食霸王餐。白食白喝，厚顏無恥，食完飯施施然向烏蛟騰方向逃走，已報警處理！冇錢唔好學人食乳豬啊，食千幾蚊都冇錢埋！全家走數$1276賊公賊婆加賊仔賊女。」職員續指，如發現4人可報警或致電餐廳，店主以「免費任食，人數不限，次數一餐」為報酬。

餐廳負責人上載了一家四口用膳的圖片，可見其中兩人為中年男女，另外兩人相信是他們的子女，都已成年。席間他們有交談，枱面亦放滿餐飲，用膳完畢各人相繼離開，中年男子是最後一位離席。據負責人了解，這家人7年前亦曾3度在另一間位於大美督的餐廳食「霸王餐」，最終店員追截至小巴站索款，對方才就此收手。

一家四口在店內用膳。（網上圖片）

《香港01》記者今日（25日）中午到餐廳了解，湊巧該對父子正在場向職員解釋，聲稱是誤會：「絕對冇（食霸王餐）, 呢間我哋都嚟過好多次，無可能冇畀錢，你放心。」他表示，以為女兒已經付款：「 我個女30歲，已經出嚟做嘢。咁有時你埋（結帳）、有時佢埋...好尷尬， 我哋都覺得唔好意思。」反問「點解做呢啲嘢呀？個仔個女都喺英國讀書返嚟，我哋正當做生意，真係無心。」

不過負責人對其解釋不置可否，質疑事發超過一日，卻在發帖找尋後才現身：「個女全程都無起過身，你誤會個女咩嘢呢？你有你講，係咪先？喺超巿偷咗嘢，捉到你，你畀返錢係咪當無數？你信唔信一件事囉！」

負責人更指，昨日對方曾派親友到來付款，但老闆要求他親身出現「自己面對返」。她質疑有人趁周日假期人手繁忙的日子，伺機走數。她相信：「網上post出嚟（發帖），網民話（指摘）佢，佢已經汲取教訓。」如今父子前來找數，息事寧人，決定不予追究。

期間言談甚歡。（網上圖片）

一家四口在店內用膳。（網上圖片）

警方稱，周日（23日）下午2時17分，大埔汀角路一間餐廳的李姓男經理（43歲）報案，指一個家庭用餐後沒有付款，單價約$1200元；案件列「不付款而離去」，暫時未有人被捕。