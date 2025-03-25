有片｜電動代步車車隊現身會展站惹議　港鐵:助4行動不便乘客出閘

電動代步車「車隊」現身港鐵站惹議。網上流傳一段片段，可見4名長者坐在以電力驅動的三輪移動工具通過港鐵會展站閘機，其間有職員從旁協助，及後亦有職員指示和帶路。他們所使用的懷疑是電動代步車（Mobility Scooter），是供肢體傷殘人士使用的醫療儀器。



片段惹起網民熱議，部份人質疑片中實為電動可移動交通工具，批評港鐵讓電動車入閘「點會畀佢入㗎，港鐵做乜嘢㗎」。港鐵則表示，今日（25日）車站職員協助4名行動不便的乘客出閘，他們使用的行動輔助設備均符合尺寸要求。港鐵又指，持有有效殘疾人士登記證或醫生證明、有行動障礙或困難人士，在港鐵範圍內可使用符合尺寸等要求的行動輔助設備。



多名傷殘人士坐大型的電動輪椅代步車出入港鐵站。（Hei Ka Choi／全港店舖消息(執笠+開張+時事熱話)關注組 2.0 關注組)

有關片段長約36秒，地點為港鐵會展站。片段甫開始，可見多名長者坐著電動輪椅代步車，從闊度較闊的閘機出閘，期間有職員從旁協助。其中一人的代步車旁掛有拐杖。眾人離開閘機範圍後，再有職員指示和帶路，引導他們乘坐升降機。

多名傷殘人士坐大型的電動輪椅代步車出入港鐵站。（Hei Ka Choi／全港店舖消息(執笠+開張+時事熱話)關注組 2.0 關注組)

片段引起網民熱議，部份人批評港鐵為何讓體積如此龐大的電動車，進入港鐵範圍，「點會畀佢入㗎，港鐵做乜嘢㗎」、「點解這些機動車可以入地鐵呢？一不小心可以撞死人㗎」、「顛覆三觀啊！咁都叫輪椅」。

另有人指該部不是輪椅而是機動車，其速度高，電池容量大，容易爆炸，「大型鋰電池在車廂內會構成危險」，也有網民笑言「自駕遊喎！」、「MARIO KART（瑪利歐賽車），有無蕉皮」。

期間有職員從旁協助。（Hei Ka Choi／全港店舖消息(執笠+開張+時事熱話)關注組 2.0 關注組)

港鐵回覆查詢指出，今天早上約8時30分，會展站的車站職員協助4名行動不便的乘客出閘，他們使用的行動輔助設備均符合尺寸要求。希望公眾明白，當時職員希望盡力為有需要人士提供協助，同時亦確保車站人流順暢。

為方便有特別需要的乘客出行，持有有效殘疾人士登記證或醫生證明、有行動障礙或困難人士，在港鐵範圍內可使用符合尺寸等要求的行動輔助設備。港鐵車站設有相關的告示，網站亦有介紹提供相關資訊。

從其中一人的代步車所見，有拐杖架在輪椅旁邊。（Hei Ka Choi／全港店舖消息(執笠+開張+時事熱話)關注組 2.0 關注組)

根據2020年6月在立法會交通事務委員會《檢討電動可移動工具在香港的使用》的討論文件，運輸署指「電動個人移動輔助工具」，為運載因步行有困難的人士而設計的電力驅動工具 (一般為三輪或四輪 )， 如電動輪椅及電動代步車 。作為醫療用途的電動個人移動輔助工具 ，一直被視為醫療儀器而非汽車，即毋須根據《道路交通條例》 (第 374 章 ) (《條例》 )領牌亦可使用 。

眾人離開閘機範圍後，再有職員指示和帶路，引導他們乘坐升降機。（Hei Ka Choi／全港店舖消息(執笠+開張+時事熱話)關注組 2.0 關注組)

及至2023年6月「電動可移動工具在香港的使用」討論文件，運輸署就修例提出，建議將電動輪椅從《條例》中清晰界定為非「汽車」，以進一步釐清電動輪椅作為步行輔助工具的定位。亦會在制訂的一份供電動可移動工具的使用者參考的《實務守則》中，加強有關電動輪椅使用在交通管理及道路安全方面的指引，例如在行人路上使用電動輪椅的合適行駛速度，及必須遵守的行人相關條例。

眾人離開閘機範圍後，再有職員指示和帶路，引導他們乘坐升降機。（Hei Ka Choi／全港店舖消息(執笠+開張+時事熱話)關注組 2.0 關注組)

根據港鐵守則，輪椅及電動輪椅只供有行動障礙或困難的人士使用，該輪椅及電動輪椅加上使用者的總重量則不得超過200公斤，而尺寸限制為1200毫米(長) ，700毫米(闊)，內燃機推進的行動輔助設備不得在港鐵範圍內使用，而在車站內使用電動輪椅的行駛速度，應與一般步行速度相若，不超過時速6公里，而上落各層時則必須使用升降機或輪椅升降台，不可使用扶手梯。