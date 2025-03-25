沙頭角鹿頸路爆水管路陷　近南涌全封搶修　水務署安排臨時食水

今日 （25日）傍晚6時18分，沙頭角鹿頸路一路段爆水管，引致路陷，影響範圍達2米乘2米深3米。水務處職員目前正在搶修。運輸署表示，受事件影響，鹿頸路來回方向近南涌的全線現已封閉，新界專線小巴第56K號線會於鹿頸路近天后宮掉頭。



住附近的居民陳先生向《香港01》表示，天后宮橋位全封，因此鹿頸及雞谷樹下的村民，需繞路經由新娘潭路，徒步約15分鐘回家。而附近一帶未能供應食水，影響居民生活，他慶幸今天回家前買了外賣。相片顯示，近山坡的路面出現裂痕崩塌，大面積下陷，有水土流失的情況，警員封鎖有關路段。



近山坡的路面出現裂痕崩塌，大面積下陷，有水土流失的情況。（讀者陳先生提供）

水務署於facebook專頁「滴惜仔」表示，今日傍晚接獲報告，指沙頭角鹿頸路近天后宮有水管滲漏 ，經了解後確認涉事水管為一條直徑150毫米食水供水管，用作供應食水及沖廁水予南涌、鹿頸及烏蛟騰一帶用戶 。

受事故影響，現時沙頭角鹿頸路近南涌須暫時封閉，以配合緊急維修工作。 此外，署方正安排臨時食水供應予受影響居民，並聯絡當區區議員及關愛隊，提供適切協助。水務署工程團隊正全力搶修，以盡快恢復相關供水及重開受影響的行車線。署方就有關事故對市民構成不便表示抱歉。

居民需徒步回家。（Facebook Bosco Chu）

警員到場封鎖有關路段。（Facebook大埔 TAI PO Liu HungWe ）