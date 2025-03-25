男子深井行山疑熱衰竭一度失知覺獲救　同行友人發文感謝救援人員

近日天朗氣清、陽光普照，不少人會呼朋喚友一同郊遊遠足，但享樂時亦要記得小心留意自己的身體狀況。有市民昨日（24日）與多名朋友一同在深井行山，快到目的地時突然身體不適，更一度失去知覺，同行者立即報警。事主其被由政府飛行服務隊送院，據悉被診斷為「熱衰竭」。友人事後在社交平台發帖，感謝救援人員「汗流甲（浹）背的跑上山」施援。



據發帖網民表示，她與事主等一行人，昨日由荃灣元荃古道至深井遠足，路線長約10.8公里，一般約3小時可完成。他們已不是第一次沿此路線遠足，昨日帶齊水、水果及電解質飲品，「慢行差不多4小時」，當時氣溫約28度，陽光猛烈，路程中樹蔭較少。各人在離目的地深井尚餘約15分鐘步程時，在一涼亭坐下休息進食，其間一名同行友人「坐坐下突然向後反，失去知覺」。

帖主憶述，同行人士見狀扶事主躺下休息，待事主稍為清醒後「給予糖及水」，但不久後事主全身輕微抽搐、意識摸糊，眾人於是讓他再躺下及為他塗藥油。各人起初估計事主可能因低血糖不適，原打算待他情況好轉，便扶他下山進食。

一名男子3月24日在深井遠足期間不適，同行人士報警求助，大批救援人員趕至施救，政府飛行服務隊亦派出直升機將事主送院。（Threads @anita.wan.52）

惟事主情況愈來愈差，同行者於是致電999報警求助。惟等候救援期間，事主「一度失去知覺，手腳冰凍，皮膚濕冷，脉搏微弱，面如灰色」。帖主指當時幸獲熱心行山者協助找出座標，令救援人員迅速到達。救援人員為事主初步檢查後，決定由政府飛行服務隊派出直升機將事主送院治理；其間他們在山上見到其他行山者時，亦不此提醒他們多喝水，補充水份。

帖主表示，不適的友人被診斷為「熱衰竭」，「就是在高溫環境下，身體水份不足以至電解質不平行（衡）」。她回憶昨日救援人員「汗流甲（浹）背的跑上山，氣喘中，檢查及安慰患者」，包括「消防處拯救隊，救護員，警察行山隊，飛行服務隊」，在帖文中感謝他們拯救生命。

警方表示，於昨日下午2時58分接報，一名71歲男子聯同數人行山時，在深井半山亭感頭暈不適。救援人員趕至為其治理後，事主清醒由政府飛行服務隊直升機送到東區醫院救治。

帖主其後回覆《香港01》查詢表示，事主送院後需要「吊鹽水」補充體內液體，亦曾接受腦掃描等檢查，目前仍在醫院留醫。

熱衰竭及中暑徵狀。（政府飛行服務隊網頁截圖）

根據衛生署衛生防護中心、醫療輔助隊和政府飛行服務隊資料，人們在炎熱環境下運動及工作，會大量出汗，因而帶走大量的水份及鹽份，導致身體出現虛脫情況。熱衰竭徵狀包括頭痛、暈眩及噁心，體溫升高、皮膚濕冷、蒼白，身體疲倦、軟弱，情緒不安，患者可能會氣促、神志不清甚至昏厥。一旦身體未能及時散熱，患者體溫升至攝氏41度或以上時便稱為中暑，可能會出現全身痙攣或昏迷等現象，若不及時替患者降溫及急救，便會有生命危險。

一旦有人出現熱衰竭，應將患者移到清涼通爽的地方，讓他平卧、墊高雙腿，適量脫去衣服，並用濕毛巾擦抹病人全身及扇涼。若患者清醒及沒有嘔吐，可讓他每 15分鐘飲水半杯鹽水（比例為1茶匙鹽：1 公升水），約共飲水兩杯，或提供電解質補充品；如患者人事不省，應將他置於復原臥式。旁人亦應安排患者送院治理。

中暑人士急救小貼士。（職業安全健康局《綠十字》截圖）

政府飛行服務隊的資料指出，若他們被派到現場救援，可即時為患者冰敷降溫和補充體液；直升機產生的下旋氣流和機艙內的空調亦可以增加降溫效果。救援人員亦會為患者提供所需藥物及靜脈注射，如有需要，會直接將患者送往醫院；若患者情況穩定，則會轉交由救護車送院。