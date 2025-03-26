警旺角搗毒窟拉15男女　包括經營者　檢海洛英等多款毒品

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，昨日（3月25日）在區內展開打擊毒品行動，突擊搜查通菜街一單位，拘捕一名53歲本地男子涉嫌「經營毒窟」、「販運危險藥物」及「處理及管有應課稅貨品」；另外10名本地男子、兩名本地女子及一名非華裔男子（年齡介乎37至68歲）涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕；一名55歲本地女子則涉嫌「准許或容受處所用作為煙窟或作非法販運危險藥物之用」被捕；所有被捕人現正被扣留調查。



人員在該單位內共檢獲約4.2克懷疑海洛英、約3.1克懷疑「冰」毒、4粒懷疑咪達唑侖、約1,300元現金、一批懷疑吸食毒品的工具及26,000支懷疑私煙；行動中檢獲的毒品總市值約4,600元。

行動中共15人被捕。（警方圖片）

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元和監禁15年。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年。

警方呼籲市民切勿以身試法，同時提醒業主、代理及租客，容許處所經營非法活動可能要附上刑責，相關人士有責任確保其持有或管理的物業不會被用作非法用途。