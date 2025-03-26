警西九龍總區交通日打擊亂過馬路違泊等　4男涉駕電動單車被捕

警方西九龍總區昨日（25日）進行總區交通日，在西九龍各區，包括深水埗、九龍城、油尖及旺角的交通黑點採取聯合行動，針對涉及駕駛者和行人的不良習慣，包括「違泊車輛對道路造成嚴重阻塞」、「沒有讓班馬線上的行人先行」、「駕駛時手持手提電話」、「非法進入黃色方格路口」、「不小心駕駛」和「不依交通燈號過馬路」等違法行為執法，以減少意外及確保道路暢通。



此外，警方在行動中派出便裝及軍裝人員，在區內主動截查使用電動單車人士，其間共拘捕4名年齡介乎21至50歲男子，分別涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」。

警方西九龍總區3月25日進行總區交通日，針對涉及駕駛者和行人的不良習慣執法。（警方提供）

警方提醒市民，如有司機違例泊車，造成交通嚴重阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦會不予警告下將車輛即時拖走。

警方西九龍總區3月25日進行總區交通日，針對涉及駕駛者和行人的不良習慣執法。（警方提供）

警方重申，在市區使用電動單車不但違法，而且並不會受任何第三者保險保障。一旦發生交通意外，受害人將無法向保險公司進行民事索償。

警方西九龍總區3月25日進行總區交通日，針對涉及駕駛者和行人的不良習慣執法，並拖走違泊車輛。（警方提供）

西九龍總區表示，將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。