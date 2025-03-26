澳門男持刀割頸傷人案　司警：疑犯疑有精神問題　與傷者不認識

澳門發生昨日（25日）殺人未遂案。昨午5時左右，一名男子持刀闖入水坑尾街一間電訊公司，刺傷及割傷兩名職員。其中一名傷者頸部中刀受傷，情況一度急轉直下，所幸送院後已無生命危險。



澳門司警經調查後，拘捕一名涉案41歲無業男子，指他疑有精神問題，案發前曾到附近超市購買全長22厘米、刀鋒長9厘米的水果刀，其後走入電訊公司犯案，傷者均表示不認識疑犯及與他並無恩怨。疑犯已被送往山頂醫院作精神評估。司警認為，案件涉及「殺人未遂」及「加重傷害身體完整性」罪。



救護車將兩名傷者送院搶救。(網上圖片)

據澳門傳媒報道，司警和治安警今日（26日）交代案情，指疑犯昨午1時許由青茂口岸入境澳門後，曾在多區徘徊，並曾無故用手從後拍打男途人的後腦。他其後在案發電訊公司附近的超市，購買一把總長22厘米、刀鋒長9厘米的水果刀。至昨午約5時半，疑犯走進電訊公司內犯案。

澳門警方檢獲涉案水果刀。（澳廣視）

當時店內有3男1女店員，疑犯首先刺傷一名男店員手臂，另一名男店員上前制止時，被割傷頸側。第三名男店員則躲至儲物室暫避，並用門夾住疑犯的水果刀。疑犯其後拉著女店員離開店舖，女店員逃出門外向途人求助，治安警到場制服疑犯。

澳門3月25日發生持刀傷人案，警方到場制服一名男子。（澳廣視）

澳門司警表示，被捕41歲無業男子懷疑有精神問題，被送往山頂醫院留醫，接受進一步精神治療，並要評估案發時的精神狀態。疑犯毒品篩查結果為陰性，之前並沒有精神病求診紀錄。

司警指，據案發電訊公司提供的資料，公司與疑犯沒有糾紛或被投訴記錄，店內職員、包括兩名傷者，均表示不認識嫌疑人，亦沒有與任何人結怨。司警認為有跡象顯示，案件涉及「殺人未遂」和「加重傷害身體完整性」罪。