日本私煙扮蠟筆寄港　美容院女職員落網　同事代簽收郵包同被捕

海關機場科人員昨日（25日）根據風險管理原則，抽驗一個由日本寄送、報稱載有蠟筆的郵包，發現X光影像有可疑，遂打開郵包檢查，發現內藏2,800支懷疑私煙，估計市值約12,600元，應貨稅值約9,200多元。



海關稅收罪案調查科接手跟進，發現收貨地址位於荃灣一商業大廈。關員今日（26日）展開監控遞送行動，在荃灣區拘捕兩名女子（25及29歲），她們為同事，報稱任職美容公司。初步調查顯示，其中一名被捕人為私煙用家，是郵包收件人；其同事代她簽收涉案郵包，結果一同被捕。



行動中，海關共檢獲2,800支私煙。（王譯揚攝）

海關稅收調查科督察劉松杰表示，海關會從不同的層面，全方位打擊私煙活動，堵截不同方式渠道的私煙活動。無論是透過郵包寄送、聯網下單、網上訂購，還是街頭販賣，不論涉及的香煙數目是多少，只要海關有理由相信貨品未完稅，定必果斷採取執法行動。

其中一名被捕女子為私煙實際用家。（王譯揚攝）

劉松杰呼籲，市民切勿為貪圖少許利益而負上刑責留下案底。海關亦都提醒市民提高警覺，為免被利用作非法活動，切勿隨便為他人接收郵包或貨物。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。市民可致電海關24小時熱線182 8080或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。