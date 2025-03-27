玫瑰葵花鸚鵡走失8個月　女主人鍥而不捨　九龍塘牛津道人雀重逢

一隻3歲大的玫瑰葵花鸚鵡，去年7月在新蒲崗區住所附近走失，女主人四處奔波，又在網上發帖尋雀，今日（27日）終於在九龍塘牛津道發現愛雀蹤影，「桃桃」飛入了一間學校的平台，女主人於是報警求助。最後由消防員協助繫上安全繩，再以雀粟引誘救回，人雀重逢。



玫瑰葵花鸚鵡「桃桃」走失8個月，今日終於返回主人身邊。（馬耀文攝）

玫瑰葵花鸚鵡「桃桃」走失8個月終於尋回，主人林小姐表示感激消防員的協助。（受訪者提供圖片）

今日（27日）上午10時26分，消防員接報有鸚鵡被困在牛津道展亮技能發展中心的平台，人員到場協助雀主救回鸚鵡。

林小姐為找尋「桃桃」（左）連日來不眠不休。（馬耀文攝）

林小姐為找尋「桃桃」（左）連日來不眠不休。（馬耀文攝）

林小姐失而復得，與「桃桃」親咀。（馬耀文攝）

林小姐憶述救雀始末稱，去年7月，3歲大、雌性的玫瑰葵花鸚鵡「桃桃」在新蒲崗啟德附近失走，她遍尋不獲，已經在網上發帖找尋。3日前（周一）有網民稱，在旺角太子發現「桃桃」蹤影，她趕至時在一幢大廈的冷氣機位置發現牠，可惜最後「桃桃」被異聲驚動飛走，再次失去蹤影。

林小姐3 日前在太子救雀，但告失敗。（受訪者提供圖片）

連日來，林小姐不眠不休在太子花墟一帶找尋，至今日再有眉目，獲網民告知在何東道有發現。她趕至發現「桃桃」在附近牛津道1D號展亮技能發展中心的一樓平台，於是找消防員協助，其間她亦以水和雀粟引誘，成功救回「桃桃」。林小姐表示「桃桃」沒有受傷，只是有點受驚和疲倦，她特別感謝網民和消防員的協助。

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林小姐獨愛鸚鵡，家中餵養了7隻不同品種的鸚鵡，部份有病患。她指：「除咗貓狗，鸚鵡都好值得人關注，佢唔係玩具，好有靈性。」特別希望雀主不要在雀鳥患病時棄養。