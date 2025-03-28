天恒邨布偶貓暹羅貓相繼高處墮下　一死一傷　警列虐畜緝兇

天水圍發生虐貓案。今日（28日）凌晨一小時內，天恒邨恒健樓先後有兩隻寵物貓從高處墮下，釀成一死一傷，警方列虐畜案跟進。消息稱，不排除有人掟貓落街，案件暫未有人被捕。愛護動物協會人員帶走受傷的布偶貓搶救，同時亦檢走暹羅貓的遺體調查。



今日凌晨2時許，大廈保安員聽到恒健樓出入口對開傳來怪聲，查看下發現一隻貓受傷倒地，於是撿到控制室暫時照顧。未幾，大廈外再傳來巨響，保安再次走出找尋，但在行人路一帶未見異樣，最終在大廈對出行人路上蓋的簷篷發現另一隻貓，奄奄一息。保安員懷疑兩隻貓均從高處墮下，於是報警。



暹羅貓墮樓不治。(讀者提供圖片)

警員趕至調查，同時通知愛護動物協會到場協助。救援人員發現一隻貓隻受傷、另一隻則已死亡，案件列「殘酷對待動物」，交由天水圍警區刑事調查隊第12隊跟進，暫未有人被捕，有待翻看閉路電視錄影。

據了解，一頭成年雌性的布偶貓右腳受傷，由愛協帶走進行搶救；而墮樓斃命的是一頭成年雌性的暹羅貓，屍體由愛協撿走。兩隻貓均沒有晶片。

布偶貓墮樓後受傷，不停發出喵喵聲。(讀者提供)

現場消息稱，兩隻貓被發現墮樓，前後相隔約1小時。其中布偶貓鼻子有血，縮瑟一團，不停「喵、喵」聲叫。有街坊見狀，伸手撫摸安慰，並估計牠被人由低層單位拋下。而第二隻貓墮下位置遠離大廈，懷疑遭人用力掟落街，氣絕身亡。

警員及愛協人員到場調查。(讀者提供圖片)

保安在天恒邨恒健樓出入口對開發現受傷的布偶貓。（李家傑攝）