土耳其商人500萬歐元買加密貨幣遇劫　警閃電拉4人　最細17歲

尖沙咀彌敦道昨日（27日）發生街頭搶劫案，27歲土耳其商人，攜帶500萬歐元（約4,200萬港元）來港買加密貨幣，其間遭兩名刀手施襲斬傷企圖搶劫；事主反抗保不失。警方接報追查，迅速拘捕4名涉嫌與案有關的巴基斯坦男子，包括刀手及「睇水」等角色。



警方西九龍總區刑事部警司賈錦琳（中）、重案組總督察邱雨星及高級督察黃健𤋮現向傳媒簡報案情。（翁鈺輝攝）

警方西九龍總區刑事部警司賈錦琳稱，昨日下午4時45分彌敦道68號外發生企圖行劫案。一名27歲土耳其男子，持護照入境，他獨自拿着手提袋和行李篋，內有500萬歐元。其間遭兩人襲擊，其中一人持刀，事主反抗，歹徒事敗往佐敦道逃去無蹤。

事主受傷倒地，致電報案。警方及救護員到場替他治理，然後送院。事主左額有10厘米長的刀傷，幸沒有傷及眼睛，目前留院觀察，相信稍後可以出院。

警方相信賊人沿途丟棄物品，機動部隊在案發現場附近搜索。（翁鈺輝攝）

警方相信賊人沿途丟棄物品，機動部隊在案發現場附近搜索。（翁鈺輝攝）

警方相信賊人沿途丟棄物品，機動部隊在案發附近搜索。（翁鈺輝攝）

賈錦琳續稱，由於案情嚴重，重案組接手調查，翻看大量CCTV，迅速鎖定疑犯的行蹤，4人分別是兩名施襲者，一人負責「睇水」，一人協助棄置隨身物品。警員展開埋伏監視，最終在佐敦及旺角拘捕他們。

27歲男傷者前額受傷，被送往伊利沙伯醫院治理。（梁偉權攝）

4名疑犯年齡由17至31歲，兩人持本港身份證，兩人持行街紙。其中一人報稱外賣速遞員，另外3人無業，稍後警方將以企圖行劫罪落案檢控。

警方相信賊人逃走期間曾經更換衣物，並隨即丟掉。今日中午多名PTU在案發現場附近搜索，暫未有進一步發現。

賈錦琳指出，事主攜現鈔來港買賣加密貨幣，至於何以有此交易活動，警方不便評論：「可能香港吸引外國巿場, 可能好普遍情況」。

警方西九龍總區刑事部高級督察黃健𤋮呼籲，巿民要是須要運送大量現鈔，應考慮聘請保安公司協助解款，穩妥的服務可減省擔心；同時不要向陌生人透露行蹤，以免成為賊人目標。

行人路上亦遺有少量血跡。（梁偉權攝）