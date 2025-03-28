緬甸地震｜韓BOYNEXTDOOR取消曼谷演唱會　珠海粉絲憂安危退機票

緬甸今日（28日）下午發生7.9級強震，鄰近的泰國北部及曼谷地區亦受波及，曼谷更有興建中建築物倒塌，亦多段網上影片可見當地人慌忙逃出馬路等空擴地方。受地震影響，新生代韓團BOYNEXTDOOR原定在明日（29日）在曼谷舉行的《BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1 IN BANGKOK》宣布取消。有珠海粉絲本來打算從香港飛往當地觀看演唱會，無奈收到通知演唱會取消，她們亦因擔心當地情況，已取消機票及酒店，正計劃留港或往深圳度過周末假期。



韓團BOYNEXTDOOR取消曼谷演唱會。（IG@BOYNEXTDOOR）

在珠海讀書的吳小姐及兩名女性友人，今日原定從香港直飛泰國曼谷，原定周日回來。行程最主要是前往觀看BOYNEXTDOOR的演唱會。惟在登機前收到大會通知演唱會取消。由於擔心當地的情況，她們已取消酒店及機票，計劃留港或往深圳度過周末假期。

吳小姐指，過往亦曾感受過地震，但不算嚴重，「以前有經歷過餘震，不曾感受過嚴重」，對今次最谷受地震波及感到驚訝，「東南亞有聽過菲律賓會，沒聽說過曼谷會地震」。

在珠海讀書的吳小姐及兩名女性友人，往觀看BOYNEXTDOOR的演唱會，惟在登機前收到大會通知演唱會取消。由於擔心當地的情況，她們已取消酒店及機票。（鄧海興攝）

韓團BOYNEXTDOOR取消曼谷演唱會。（IG@BOYNEXTDOOR）

BOYNEXTDOOR的韓國經紀娛樂公司KOZ娛樂發公告指，向所有在3月28日發生的地震中受到影響的人表示深深的慰問。在突如其來的災害中，衷心祝願大家平安無事。鑒於上述情況，原定3月29日的BOYNEXTDOOR TOUR <KNOCK ON Vol.1>IN BANGKOK演出為保證觀眾、藝人和工作人員的安全，不得不取消。

公告向期待曼谷演出的眾多粉絲們表示歉意，至於取消演出的程序，日後將通過另外的公告進行通知。

公告又指，藝人和工作人員都處於安全狀態，正在採取措施確保安全返回。公司將竭盡全力確保藝人的安全。