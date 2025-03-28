珍惜生命︱太古城中心2期男子高處墮下　送院不治

今日（28日）近7時，警方接報一名年約40至50歲男子倒卧太古城中心2期2樓平台。救援人員趕至，發現男事主陷入昏迷，以救護車將他送東區醫院，惟他隨後搶救無效不治。



現場消息指，男事主當時身在4至5樓範圍，懷疑越過約一米多高的圍欄墮下。現場圖片可見，人員以帳篷遮擋圍封事發地點，並檢走事主物品調查。經調查後，初步相信事主事前4樓位置徘徊，其後從4樓跳下。據了解，事主3月28日持中國護照入境香港。

有人為墮樓男子心外壓。（太古人太古事 Facebook / Chan Jessie）

警方表示，當時接獲報案指，太古城中心2期有一男子倒卧在平台，懷疑他從高處墮下。人員接報到場後，將昏迷男子送往東區醫院，其後他不治身亡。

警方在現場沒有檢獲遺書。經初步調查相信，男子年約40至50歲，身上沒有身分證明文件，懷疑在上址一樓層墮下。案件列作「有人從高處墮下」，其死因有待驗屍後確定。

男子倒卧在太古城中心2期一處平台位置。（陳浩然攝）

太古地產發言人表示，於晚上6時55分，太古城中心管業人員發現有人從高處墜下，隨即前往為傷者進行急救，並報警求助，救護車於晚上約7時10分將傷者送院，正配合警方進行調查。

警員在場調查。（陳浩然攝）

警員圍封現場。（陳浩然攝）

警員帶走事主物品。（陳浩然攝）

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

【不要放棄你的生命】請看看這些求助網站和熱線！