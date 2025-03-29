警隊投考人數增三成　青少年工作漸見效　涉罪案人數顯著下降

警方持續透過不同渠道，以多元化和多機構合作模式，與各界持份者保持緊密合作， 舉辦各類型青少年活動，協助他們建立正確價值觀，並培養防罪及守法意識。



根據警方資料，2024年青少年因干犯刑事罪行而被捕的人數有明顯改善，被捕青少年由2023年3,041人，下跌至2024年的2,840人；最新一輪於去年進行的公眾意見調查，年齡介乎18至29歲的青少年就警隊表現所給予的分數由2021年的38.91分，提高至53.66分；而「警察·大學招募快線」去年共收到897份投考申請，相比前年上升三成多。



警方由2022年開始連續三年推出《青少年罪行誌．師長攻略》，為老師、家長和教育工作者提供教學資源及青少年防罪資訊，提升青少年的守法意識。（警方提供）

青少年涉刑事、毒品及詐騙等被捕人數呈下降趨勢

警方指，自2020年起成立「警隊推動社群參與工作小組」，至今舉行逾20次會議，與各區中學校長會、家長教師會聯會主席及辦學團體保持緊密溝通，定期會面商討推展青少年工作的方法。另外，警方由2022年開始連續三年推出《青少年罪行誌．師長攻略》，為老師、家長和教育工作者提供教學資源及青少年防罪資訊，提升青少年的守法意識。

警方表示，除了2024年青少年因干犯刑事罪行而被捕的人數明顯下降，青少年涉及嚴重毒品案的數字亦由2021年高峰 430人，每年持續下跌至 2024年的 129人，累積跌幅達 70%。

在干犯「非法收債相關的刑事毀壞」案件中，10至16歲被捕青少年人數持續下跌，由 2022年的123人跌至2024年的34人，累積跌幅達72.4 %至於詐騙、洗黑錢、行劫、刑事毀壞、非禮、傷人及嚴重毆打及三合會相關罪行而被捕青少年，人數同樣呈下跌趨勢，跌幅介乎7%至 43.4%。

雖然「裸聊勒索」案的涉案青少年人數上升，但涉及「裸聊勒索」案件中受害人所佔的比例則是不斷下跌，由 2021年的34.5%，持續下降至 2024年的18.7%。

有見及此，警方將會不斷加強宣傳教育，製作各類型教學資源，支援學校老師、家長和社工推展防罪教育工作。

「少年警訊」籌辦100個交流團 擴闊眼界了解國情

「少年警訊」至今仍然持續推展青少年工作，多次籌辦各類交流團。自2023年初，一共籌辦了近100個內地及海外交流團， 帶領超過3400名會員到訪不同城市，與當地青少年交流，同時透過各類型參觀和考察活動，體驗當地文化，擴闊眼界，加強對國家發展和國情的了解。

例如於去年9月，有18名會員到訪中國酒泉衛星發射中心，近距離體會國家最新的科技發展成就。而今年4月，40名會員將到內蒙古的治沙基地，了解沙漠可持續發展的重要性。

去年 9月，有18名會員到訪中國酒泉衛星發射中心，近距離體會國家最新的科技發展成就。（警方提供）

警方亦在八鄉少訊中心提供各類青少年訓練活動，提升自信及領導才能、建立團隊精神， 以培養學員成為青年領袖。 經過一年串活動，活躍會員人數由2021年的3527人增加兩成至2024年的4385人。

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「警隊學長計劃」學員人數增兩倍 年輕人投考警察上升三成

在招募年輕人方面，警方透過「警隊學長計劃」，讓警務人員擔任學長，與大學生及專上院校學生分享警務知識和工作經驗，主動招募他們畢業後投考警隊。學員人數由2021/2022財政年度的970人，大幅上升至2024/2025財政年度的3198人，升幅達兩倍多。

而「警隊學長計劃」的暑期及冬季實習計劃學員參與人數方面，對比2024年年度及2023年度，兩者分別增加了13.4%及13.5%。

年輕人投考警察的數字亦不斷上升，於去年9至10月期間，警隊走訪了12間本地大學，舉辦「警察·大學招募快線」，總共收到897份投考申請，相比前一年的673份投考申請，上升33.3%。

警方期望，能持續與各持份者合作，「由細做、持續做、一齊做」，利用各界專業知識，互補不足，有效發揮協同效應，「齊心、真心、誠心」，同心協力編織好保護兒童及青少年的安全網。