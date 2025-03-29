上水墮狗︱2歲Happy仔內出血四肢無反應　毛守：生存機會少過一半

2歲唐狗「Happy仔」今日（29日）中午12時許，疑從上水清濤苑平台墮樓，奄奄一息清濤商場對開的公共運輸交滙處，途人見狀報警求助，區議員劉鎮海亦到場了解。37歲姓曹男狗主到場後，表示拒絕支付Happy仔的治療費，當場簽署棄養書，Happy仔最終由「毛守救援」接到獸醫診所治理。



毛守創辦人Kent向《香港01》表示，Happy仔現時情況「好差㗎」，牠內出血且口鼻噴血、失禁且糞便帶血、體溫血壓皆低，四肢均沒有反應，由毛守接走後「未起過身、未抬過頭」，Kent坦言「情況唔樂觀」，料Happy仔「生存嘅機會少過一半」，唯有「盡力搶救」。



Happy仔墮樓後接受獸醫檢查，它精神不振。（毛守救援Kent提供）

毛守Kent：放養Happy仔如小孩 不懂地勢高低易生意外

Kent指，Happy仔為尚未絕育的兩歲大唐狗，其母由粉嶺雞嶺其他村民飼養，Happy仔出世後「被人當禮物」送到主人家中，平時被放養「周街走」，「成日喺條街行嚟行去」。

據Kent了解，Happy仔意外前疑「唔知點樣上咗（清濤苑）平台」，不懂行樓梯返回地面，可能誤以為平台與平時居住的平房一樣，「以前屋企都係咁啦，擒過石壆出面就係平地」，結果跨過圍欄後便飛墮落樓，不幸中之大幸是Happy仔墮樓時「冇壓到人」，形容牠「其實都好無辜呀」。

Kent明言：「狗係唔可以放養，同小朋友一樣乜都唔識㗎嘛！」他呼籲寵物主人「照顧好自己嘅寵物」，要「拖繩呀，唔好畀佢周街走」。

Happy仔疑從清濤苑平台跌落地下，奄奄一息。（Jessica Cheung圖片）

重傷動物治療費高非人人可負擔 Kent：照顧好佢最緊要

據知Happy仔被發現墮樓後，愛協亦接獲通報派員到場，但狗主拒付治療費。Kent引述愛協指，若「主人唔畀錢就當係流浪動物，拎返去人道毀滅㗎喇嘛」。最終狗主即場簽署棄養書，Happy仔由毛守人員接走救治。

Kent表示，Happy仔到診所後，初步發現牠四肢無反應，內出血，失禁且糞便帶血，「口鼻都有噴緊血」，初步估計治療費用「一萬幾千都要」，但仍有待進一步診斷，才知道需否做手術或如何治療。

他慨嘆Happy仔現屬「壯年，得兩歲」，惟傷勢嚴重，估計「生存嘅機會少過一半」，只能「盡力搶救」。

Kent又提及，香港治療重傷動物費用高企，動輒「十幾二十萬」，非人人能負擔，所以「照顧好佢（寵物）係最緊要」。雖然Kent有自行成立的毛守獸醫中心，但他仍要負擔「好高嘅醫療費」，每個月聘請醫生、護士成本已十餘萬元。他坦言，不知Happy仔原主人的經濟狀況，只知他當場已表示無意支付治療費。

狗隻疑從清濤苑平台跌落地下，奄奄一息。（Jessica Cheung圖片）

警：調查案件是否涉刑事

警方表示，今日中午12時許接報，一隻約1.5米長的啡色狗，倒卧在上水清曉路清濤商場對開的公共運輸交滙處，愛協成員曾到場了解事件，而姓曹（37歲）的男狗主將狗交予愛協治療，愛協遂將狗交還予曹男。案件暫列「發現受傷動物」。據了解，有人曾稱懷疑是綁着狗隻的繩斷掉，狗隻其後跑走。

狗隻主人即場簽棄養書，區議員劉鎮海通知毛守接狗隻去獸醫診所。（劉鎮海圖片）

意外後現場消息則指，狗主平日放養狗隻，夜晚才會困著牠。據知，狗主表示不知道狗隻何以會在清濤苑平台墮樓，直至警察通知才到場了解。

區議員劉鎮海意外後抵達現場了解事件，他表示狗隻有晶片，亦已聯絡主人，惟主人到場後拒絕支付狗隻的治療費，選擇棄養，他只好通知「毛守救援」，將狗隻接去獸醫診所治理。劉又稱，狗隻由清濤苑平台直墮地面受重傷，警察翻看閉路電視錄影，但未拍攝到狗隻墮樓一刻，暫未確定是否有刑事成分。