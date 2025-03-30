警一連兩晚打擊酒後及毒後駕駛　檢太空油　拘12人涉藏毒等

警方上周一連兩晚打擊酒後及毒後駕駛，人員在行動中共拘捕12人，涉嫌「藏有危險藥物」、「未經授權取用交通工具」等罪行。人員亦檢獲少量懷疑「太空油」。



警方上周一連兩晚打擊酒後及毒後駕駛。（警方提供）

警方上周一連兩晚打擊酒後及毒後駕駛。（警方提供）

警方上周一連兩晚打擊酒後及毒後駕駛。（警方提供）

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員為打擊酒後及毒後駕駛，上周五（28日）至周六（29日）一連兩晚在區內主要幹道設置路障及重點巡查酒吧區，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊相關罪行。

行動中，人員拘捕共12名年齡介乎20歲至63歲本地男子，分別涉嫌「藏有危險藥物」、「未經授權取用交通工具」、「毒後駕駛」、「酒後駕駛」、「危險駕駛」、「無牌駕駛」、「拒絕提供血液樣本」、「駕駛未獲發牌車輛」及「沒有第三者保險而使用汽車」。行動中，人員檢獲少量懷疑「太空油毒品」。另外，人員亦扣留兩部懷疑改裝車輛作進一步檢驗。

最後，警方呼籲駕駛人士，酒後駕駛及毒後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦可能會判處入獄，切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。