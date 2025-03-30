深水埗中風婦餐廳用膳被偷電動輪椅　68歲男竊匪落網

深水埗昨日（29日）發生盜竊案。一名男子與其中風並需用輪椅代步的母親到荔枝角道256號一間餐廳用膳。事主將電動輪椅放在餐廳外，惟被人盜去。警方今日（30日）中午於醫局街以涉嫌「盜竊」拘捕一名68歲姓劉男子，現正被扣留調查。



男賊偷走電動輪椅後當眾「試新車」。（facebook群組「深水埗區街坊會」圖片）

一名男子在網上表示，母親中風後逐漸康復，但仍需要坐電動輪椅代步，昨日（29日）中午12時許，兩母子前往荔枝角道256號一間餐廳用膳，事主將電動輪椅放在餐廳門口。

兩母子用膳後發現電動輪椅不知所終，翻查餐廳和附近一帶閉路電視，發現一名持拐杖的男子偷走電動輪椅，對方身穿黑色上衣黑衫和懷疑黑色風褸，「行路拐下拐下」，甚至前往大南街191號附近「試新車」，之後連人帶車不知去向。

男賊偷走電動輪椅後當眾「試新車」。（facebook群組「深水埗區街坊會」圖片）

警方表示，昨日（29日）中午12時12分，接獲一名41歲莊姓男子報案指，和母親前往深水埗荔枝角道256號一間餐廳，其擺放餐廳對開、價值約6,000元的電動輪椅懷疑被偷，翻查閉路電視，涉案男子往石硤尾街方向逃去，案件列作「盜竊」處理，交由深水埗警區刑事調查隊第四隊跟進。

深水埗特遣隊人員經深入調查後，今日（30日）中午於醫局街以涉嫌「盜竊」拘捕一名68歲姓劉本地男子，現正被扣留調查。行動中，人員起回報案人被盗去的電動輪椅。案件交由深水埗警區刑事調查隊第四隊跟進。

警方重申，盜竊屬嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，一經定罪，最高可被判監禁十年。警方呼籲市民要小心保護財物，如發現任何可疑人或情況，應立即通知警方。