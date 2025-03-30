七欖｜土瓜灣六旬漢涉放無人機被捕　警連續3日執法累計拘3男

一連3日（28至30日）「香港國際七人欖球賽」期間，警方均就違法放無人機作出拘捕行動。今日（30日）下午約1時15分，人員在土瓜灣新碼頭街拘捕一名60歲男子，他涉嫌「未經許可在限制飛行區以內飛行」和「操作期間違反操作規定」，正被扣留調查。人員檢獲一部小型無人機，交由九龍城警區刑事調查隊跟進。



警方於七欖期間加強執法打擊違規放無人機，今次已是3日內，第3名人士被捕。上周五（28日），一名61歲男子涉在灣仔鴻興道放飛無人機被捕；昨日（29日)，則有一名30歲男子，涉在啟德協調道近AIRSIDE行人天橋放飛無人機被捕。

今日（30日）行動中，警方在土瓜灣拘捕一名60歲男子，涉嫌「未經許可在限制飛行區以內飛行」和「操作期間違反操作規定」。（警方提供）

行動中，警方檢獲一部小型無人機。（警方提供）

「香港國際七人欖球賽」於3月28日至30日於啟德體育園主場館舉行，冠名贊助商之一國泰航空，今日（30日）特別安排一架A350客機（航班編號CX8100），在下午4時「低飛至啟德主場館鄰近的上空」，紀念啟德機場100周年。

警方提醒，警務處處長在球賽期間設立「臨時限制飛行區」，限制放飛無人機（即航拍機或模型飛機等）的飛行活動。

警方重申，《小型無人機令》已於2022年12月1日全面實施，小型無人機無論是用作消間或是商業用途，均須符合《小型無人機令》的要求。任何人如在未獲授權下放飛小型無人機，即屬違法，最高可被判罰款10萬