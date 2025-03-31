北角七姊妹道爆水管煤氣喉管受損　水淹停車場入口　工人助抽水

北角七姊妹道今日（31日）清晨5時許爆水管，水深約4厘米，介乎琴行街與書局街的一段需要封閉。事故影響該路段煤氣供應，餐廳表示有限度供應午市，料下午3時才能恢復。



另外，七姊妹道18號一住宅大廈停車場出口被水淹浸，相信未有影響上層停泊的車輛，水務署工人助抽水。



七姊妹道18號一住宅大廈停車場出口被水淹浸，相信未有影響上層停泊的車輛，水務署工人助抽水。（翁鈺輝攝）

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北角七姊妹道凌晨5時許爆水管，黃泥水淹路面，今早（31日）水務署、渠務署及煤氣公司工人前來挖地搶修。現場消息指事故影響煤氣系統，餐廳有限度供應午市，只能煮公仔麵，料下午3時許才恢復。

煤氣公司回覆《香港01》指受爆水管影響，地下煤氣喉管受損，煤氣公司現正進行緊急維修，七姊妹道部分大廈受影響。同時已向有需要的商業用户包括安老院和餐廳，安排石油氣爐作臨時使用。

至於七姊妹道兩個私人停車場的出口凹陷地方有積水，相信車輛停泊在上層故沒受影響，水務署工人協助抽水。

七姊妹道爆水管影響該路段煤氣供應，餐廳表示有限度供應午市，料下午3時才能恢復。（翁鈺輝攝）

運輸署今早（31日）8時14分指現時上址交通繁忙，因水管爆裂，七姊妹道介乎琴行街與書局街之間的全線仍然封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路。

受影響城巴第82及85號線須改道行駛。至於有關個別巴士路線的最新服務情況，市⺠可參閱巴⼠公司的網⾴或流動應⽤程式內的資訊。

北角七姊妹道爆水管水浸車轆，城巴82及85號線須改道。（Jessica Man／北角有樂）

水務署在社交媒體專頁表示，今日（31日）早上接獲報告指七姊妹道與琴行街交界有水管滲漏 ，經了解後確認涉事水管為一條直徑400毫米食水供水管及一條200毫米鹹水供水管，用作供應食水及沖廁水予七姊妹道與琴行街及書局街一帶的用戶 。

受事故影響，現時七姊妹道介乎於琴行街及書局街之間的路段須暫時封閉，以配合緊急維修工作。 經供水調道後，食水供應維持正常。署方已聯絡當區區議員及關愛隊以提供適切協助。

署方工程團隊正全力搶修，以盡快恢復相關供水及重開受影響的行車線，就有關事故對市民構成不便表示抱歉。

北角七姊妹道及書局街交界位置有水管爆裂， 大量土黃色的污水從水管湧出馬路，影響範圍一度達近100米，積水近3至4厘米深。（Jessica Man／北角有樂）

北角七姊妹道及書局街交界位置有水管爆裂， 大量土黃色的污水從水管湧出馬路，影響範圍一度達近100米，積水近3至4厘米深。（Jessica Man／北角有樂）