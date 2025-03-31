的士司機收數萬元報酬偕女友做飛機豬　蘇黎世運$2500萬K仔返港

警方昨（30日）在香港國際機場展開反毒品行動，搗破一宗跨境販毒案件，發現有販毒集團招募成員，指示他們以俗稱「飛機豬」形式販毒。行動中，警方搜查一對從蘇黎世返港的情侶，在其中兩件行李裏面檢出50公斤的懷疑氯胺酮（K仔），市值約2,500萬元，他們疑收取數萬元報酬，涉「販運危險藥物」被捕。



警方昨（30日）在香港國際機場入境大堂搜查一對從蘇黎世返港的情侶，在海關人員的協助下從其中兩件行李裏面檢出50公斤的懷疑氯胺酮（K仔），市值約2,500萬元。（翁鈺輝攝）

警方毒品調查科行動組高級督察梁駿軒簡報案情，指警方經過深入的調查，相信有本地的販毒集團在本港招募俗稱「飛機豬」的販毒成員，安排他們在歐洲提取毒品，再偷運來香港。

警方昨（30日）在香港國際機場入境大堂搜查一對從蘇黎世返港的情侶，在海關人員的協助下從男方其中兩件行李裏面檢出50公斤的懷疑氯胺酮（K仔），市值約2470萬元。兩名被捕男女均姓黃，分別39歲和36歲，報稱為的士司機和文員，兩人為情侶關係，現正被警方扣查。他們將會被暫控「販運危險藥物」罪，並會在明天（1日）在西九龍裁判法院提堂。

據了解，他們疑收取數萬元報酬。警方作出呼籲，指犯案集團往往以免費旅遊和報酬作出招徠，吸引他人加入他們的毒品旅行團，利用「飛機豬」從海外的國家和地區將毒品帶來香港。市民不應該輕易相信和參與這些聲稱可以賺快錢的工作，參與這些犯毒的行為只會斷送前途，影響一生。

警方指，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。若干犯毒品罪行而涉及未成年人士或跨境販毒，法庭於定罪判決時，會考慮加刑。市民切勿以身試法。