城大打人襲警內情｜疑犯大聲玩電話怒傷5人　踢人掟櫈扯甩警員cam

網上今日（3月31日）流傳多段影片及照片，香港城市大學一名男學生，涉在飯堂向職員施襲後，逃至圖書館與到場警員扭打，更將一名警員「撻生魚」，經一輪追捕後始被制服。



案件更多內情曝光，據悉有人操普通話，疑在飯堂食早餐時，被指玩電話太大聲，不但拒應他人要求收細音量，更發難打人及取去他人銀包，再扯脫警員的隨身攝錄機及襲警，事件釀成5人受傷，包括3名警員。疑犯最終涉嫌襲警、妨礙警務人員執行職務、刑事毀壞、襲擊造成身體傷害、盜竊等多罪被捕。



兩名警員與白衫男於城大圖書館內扭打糾纏。（網上影片截圖）

消息稱，被捕男子23歲姓王，為城大留學的外地生。今早10時許，他在飯堂疑因玩電話太大聲引起不滿，一名39歲姓黃女研究員上前要求收細音量，王男拒絕後動粗，先起飛腳踢向黃女，再向她掟櫈，又伺機取走黃女的銀包放入自己袋，黃女立即報警。飯堂57歲姓胡男經理見狀上前勸阻，結果亦爆發爭執，被王男打至流鼻血，更遭他撕爛制服。

王男其後逃向圖書館，遇到趕抵現場的西九龍衝鋒隊多名警員，其中一名警長和一名警員開啟隨身攝錄機拍攝現場情況時，王男扯脫警長攝錄機擲到地上，再「撻生魚」式撻低警員，又一度捉住另一名在場的21歲姓夏男學生及企圖逃走。最終警員向王男施放胡椒噴劑，合力將其制服，王男涉多宗被捕。

事件中，5人受傷，當中3名警員分別胸口痛、臉及後腦痛和手指受傷；最初要求王男收細電話音量的姓黃女子，左前臂受傷；飯堂姓胡男經理則流鼻血。案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。

其中一名警員疑被「撻生魚」。（網上影片截圖）

網上今日（31日）瘋傳數段影片，可見兩名警員於學校圖書館內，與一名白衫男糾纏拉扯，激烈推撞，枱翻凳倒，不斷傳出咆哮聲。其中一名警員疑被「撻生魚」，人員一度「噴椒」，仍被白衫男掙扎逃脫。警員高聲喝令「唔好走」，雙方經一輪追逐後，最終白衣男被制服，上衫掛頸半身赤裸、雙手扣上手銬帶走。

據了解，事發前有人先在飯堂發難，襲擊職員後，再逃往圖書館。網上圖片可見，一名疑似飯堂員工上衣疑被扯爛，手臂外露。

有片︱城大男疑飯堂動武扯爛員工衫 圖書館與警扭打將警員撻生魚

其中一名警員拿出胡椒噴劑，試圖制服白衫男子無果。（網上影片截圖）

有網民表示事發位置為城大食坊，早餐期間一名內地生與一名餐廳職員爭執，隨後多名職員趕抵了解，該內地生其後發難扔杯、碗及盤，並動手打傷職員，再跑去圖書館。另有網民指，事發時看到鄰桌有人打交，當時「一個追一個跑」，其後有持盾警員入內。