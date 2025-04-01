車Cam｜Tesla撞的士　乘客無扣安全帶凌空移位撞爆車窗　抱頭呻吟

社交平台流傳一段約1分半鐘的車Cam影片，顯示一輛的士載著一名男乘客前往目的地途中，突然被一輛Tesla私家車攔腰猛撞左側車身。後座男乘客沒配戴安全帶，撞擊瞬間離座，凌空由左側直飛右側，右肩膀撞爆的士右邊車窗，隨即癱軟倒在右後座。的士司機馬上慰問：「有無受傷？」男乘客未有回答，僅抱著頭不斷呻吟。的士司機隨即報警求助，影片就此結束。



片段曝光後引起網民熱議，有人批評涉事Tesla私家車在讓線直出，駕駛態度惡劣，終釀成交通意外；亦有人指男乘客「唔戴安全帶，唔彈出車算佢好彩」，幸好男乘客傷勢並無大礙。

的士夾在Tesla與路邊鐵欄之間，兩邊車門均不能開啟，車上司機及乘客一度被困。飛離座位的47歲姓黎的士乘客額頭及右邊面流血，至於56歲姓古的士司機亦都心口痛送院。至於Tesla上47歲姓張司機則扭傷左手腕，送往律敦治醫院治理。

兩車撞擊一刻，男乘客在車廂內幾乎凌空由左邊直飛右邊。（Bosco Chu影片截圖）

兩車撞擊一刻，男乘客在車廂內幾乎凌空由左邊直飛右邊。（Bosco Chu影片截圖）

男乘客在車廂內幾乎凌空由左邊直飛右邊，右肩膀撞爆的士車窗。（Bosco Chu影片截圖）

兩車相撞後，的士被夾在TESLA與鐵欄之間，3人受傷。

事發於上周四（27日）凌晨4時許，一輛的士沿灣仔體育道行駛，途至黃泥涌道交界時，一輛Tesla電動私家車突然沿黃泥涌道往跑馬地方向駛至，直撞向的士左邊車身，將它推至路邊鐵欄始停下。

現場所見，黃泥涌道往跑馬地方向設有「停」線，車輛駛至時須停車避讓。涉事Tesla安全氣袋彈出；而的士左邊車身及車頭均變型嚴重。警方正調查車禍起因。

兩車相撞後，的士被夾在TESLA與鐵欄之間，3人受傷。