旺角車禍｜途人救護急救接力賽現港人精神　警狂做心外壓：撐住呀

旺角今午（4月1日）有客貨車司機疑暈倒昏迷，失控撞壆及交通燈，男司機昏迷送院。意外證明香港人上下一條心，途人做人工呼吸、合力抬出車急救；警員迅速趕抵接手，無間斷為事主做心外壓，更高呼：「老友！撐住呀！」其後救護員亦趕抵接力，兩名警員不斷為司機急救。由始至終沒有人有一絲鬆懈，最後有警員稱：「（事主）有反應喇！」



4名大漢按999接線生指示，合力將事主抬到地面急救。（梁偉權攝）

現場可見，意外後涉事司機昏迷伏於駕駛座，有懂得急救的熱心男途人，立刻登車為司機鬆開安全帶、調低駕駛座後，為其進行心外壓及人工呼吸。多名駕駛者和途人同時上前施援及報警，並按999接線人員指示，4名大漢合力將司機抬到地面繼續急救，「攞啲嘢畀佢墊住個頭。」

未幾，兩名警員亦迅速趕至接手，二人無間斷合力為事主施以心外壓急救，其中一名警員更高呼：「老友！撐住呀！撐住呀！」數分鐘後，亦有救護員趕抵現場帶同AED機「接棒」，最後將事主送院。有警員稱：「有反應喇有反應喇！」

旺角道與洗衣街交界發生交通意外，一名客貨車司機疑駕車時暈倒，失控撞壆及交通燈，熱心途人與警員合力為司機急救。（梁偉權攝）

案發於今午（1日）約3時35分，一輛客貨車疑因司機暈倒昏迷，由旺角道轉入洗衣街時，失控撞壆及行人天橋底下一支交通燈，司機昏迷。多名熱心市民亦上前為司機急救，隨後警員趕至接手，再由救護員為司機治理及將他送往廣華醫院搶救。

涉事客貨車男乘客表示，他原本召車由旺角運送凍肉往沙田，惟司機懷疑突然失去知覺，伏在軚盤，失控撞壆，再向左橫越兩條行車線撞上交通燈。

旺角車禍｜貨van司機疑暈倒昏迷自炒 熱心途人登車人工呼吸急救

熱心途人按999接線生指示，合力將事主抬到地面急救。（梁偉權攝）

熱心途人為司機做人工呼吸。（梁偉權攝）