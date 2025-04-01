青衣公屋單位淪太空油毒品倉　海關拘3男檢值$2.4萬煙彈及冰毒

青衣一個公屋單位，淪為太空油毒品儲存及分銷倉，海關昨日（3月31日）搗破該毒品倉庫，拘捕3名本地男子，並檢獲52粒懷疑太空油煙彈、10克懷疑冰毒，市值約2.4萬元。海關相信行動已瓦解一個活躍於青衣區內的太空油毒品分銷中心。



海關在青衣一個公屋單位，搗破一個太空油毒品儲存、包裝及分銷中心，拘捕3名男子，檢獲市值約2.4萬元的太空油毒品及冰毒。（左朗星攝）

海關毒品調查科人員昨日在青衣進行反毒品行動，在一公共屋邨截查一名男子，在其身上搜出兩粒太空油煙彈及一支電子煙裝置。關員隨即拘捕該名男子，並將他押到邨內一單位搜查，再在屋內檢獲50粒太空油煙彈、10克懷疑冰毒、另一支電子煙裝置，以及一批懷疑毒品吸食工具和包裝工具。單位內兩名男子亦被捕。

海關在青衣一個公屋單位，搗破一個太空油毒品儲存、包裝及分銷中心，拘捕3名男子，檢獲市值約2.4萬元的太空油毒品及冰毒。圖為檢獲的懷疑吸毒工具。（左朗星攝）

被捕男子年齡介乎31至36歲，全部報稱無業。在單位內被捕的兩人是單位住戶，餘下一人則是他們的朋友，亦暫住於該單位。海關相信有人利用涉案單位儲存、包裝及分銷毒品，供應予青衣區內青少年。

3名被捕人將被控與與危險藥物相關的罪行。據了解，檢獲的太空油毒品煙彈每粒市值約350元，海關正繼續調查涉案毒品來源。

海關在青衣一個公屋單位，搗破一個太空油毒品儲存、包裝及分銷中心，拘捕3名男子，檢獲市值約2.4萬元的太空油毒品及冰毒。圖為檢獲的懷疑太空油煙彈。（左朗星攝）

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海關毒品調查科毒品調查第三組高級調查主任梁開業表示，海關致力從入口、分銷等多個渠道，全方位打擊太空油毒品，除加強在市內偵緝販運太空油的活動，亦加強口岸執法，自政府2月14日將托咪酯及其三種類似物（美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯）列為毒品以來，海關已在各口岸偵破14宗涉及太空油毒品的案件，共拘捕13人。

海關在青衣一個公屋單位，搗破一個太空油毒品儲存、包裝及分銷中心，拘捕3名男子，檢獲市值約2.4萬元的太空油毒品及冰毒。海關毒品調查科毒品調查第三組高級調查主任梁開業交代案情。（左朗星攝）

海關提醒市民，切勿用利公屋販毒或進行不法行為。若經調查後發現公屋單位涉及相關罪行，海關會與房屋署跟進；若公屋租戶嚴重違反租約、濫用公屋，將被終止租約或沒收單位。

販運危險藥物屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪最高可判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc）舉報懷疑販毒活動。