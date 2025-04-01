大埔六旬婦失蹤　消防AI分析搜救40小時尋獲　周身瘀神志不清

大埔運頭塘邨一名姓蘇（65歲）婦人，3月27日離家後失蹤，家人報警及在網上發帖求助。警方、消防處及民安隊由3月31日起在碗窰一帶搜救，今日（4月1日）亦在碗窰對上登山搜索。至今午約4時，消防在碗窰衛奕信徑附近山上尋獲女事主，她清醒由直升機救起送往灣仔後，再由救護車送往律敦治醫院治理。



消防處及民安隊今晚交代救援行動詳情，指消防搜救事主近40小時、曾用人工智能（AI）圖象分析等工具；民安隊兩日內行動時數亦達17小時，最終在距離主要山徑約200米外的密林尋獲事主。由於該處並非山坡，故相信事主並非意外滾下山，而是自行走入密林。她被尋獲時低血糖及脫水，且身體多處有瘀傷，一度神志不清，經救援人員治理後情況好轉。



大埔消防局局長張樂恒表示，消防於3月31日凌晨1時許接報，一名65歲女子在大埔上碗窰一帶失去聯絡，懷疑生命有危險。消防處隨即派員上山通宵搜救，其後警方、民安隊和政府飛行服務隊亦加入行動。至4月1日下午4時許，即近40小時無間斷搜救後，消防在離主要山徑約200米的密林內尋獲及救起事主。行動中消防處共出動38架次消防車、8架次救護車及194名消防和救護人員。

民安處行動及訓練主任王偉杰則指出，民安隊在3月31日早上7時許接獲通知，要求協助搜救。民安隊非常重視，立即派員到場協助，聯同警方及消防處在聯合指揮站，規劃搜救範圍和路線並進行搜救，兩日行動共動員34名隊員，並出動無人機，在上、下碗窰、馬窩村、衛奕信徑搜索，行動時數達17小時。

消防處救護主任梁沛豐指出，救援人員接觸到事主時，她神志不清，低血糖及脫水，且身體有多處瘀傷。人員以靜脈注射，為事主提供葡萄糖水、生理鹽水和藥物，她經治理後情況好轉。現場人員評估後，安排政府飛行服務隊派出直升機接載傷者送院。

張樂恒稱在搜救初期，消防已得知事主並無攜帶手提電話，無法實時掌握其位置；加上事主在3月27日早上已開始失聯，令搜救時間非常緊迫。張又指山上路線四通八達、覆蓋範圍廣闊，消防派出不同小隊，首日完成搜索主要山徑後，進入密林進行更詳細搜索，終在距山徑200米的密林中尋獲事主。

王偉杰補充，兩日行動期間，天文台曾發出寒冷天氣警告，救援人員面對寒冷天氣下和濕滑路面，增加搜救難度。

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姓蘇六旬女子失蹤多日後被尋回，由直升機吊起送院。（fb大埔人大埔谷/Eddie Poon）

除出動攀山搜救專隊和搜救犬外，消防亦利用科技協助救援。助理消防區長王德輝表示，過往進行山嶺搜救時，人員要用紙本地圖規劃搜尋範圍；今次人員則使用攀山拯救應用程式及人工智能（AI）圖象分析等工具，協助制定搜宗路線、分派路線予不同搜救隊伍等，留守現場指揮站的主管和消防通訊中心，亦可實時透過攀山拯救應用程式掌握各路線的情況，以便更有效率地部署搜救。

消防處及民安隊交代搜救行動詳情，圖左起為消防處救護主任梁沛豐、大埔消防局局長張樂恒、助理消防區長王德輝及民安處行動及訓練主任王偉杰。（林振華攝）

▼較早時救援情況▼



大批救援人員在碗窰集合，然後出發登山搜索。（黃煦緻攝）

大批救援人員在碗窰集合，然後出發登山搜索失蹤女子。（黃煦緻攝）

蘇婦家人在網上發文表示，蘇婦3月27日早上離開大埔運頭塘邨運亨樓寓所後失蹤，身上僅有身分證及鑰匙。文中又指，近日她情緒不穩，令人擔心。

警方、消防、政府飛行服務隊直升機及民間拯索隊，昨日在衛奕信徑一帶搜索。今日（4月1日）早上10時許，警方機動部隊、失蹤人口組、快速應變部隊、消防處攀山拯救隊及民安隊再次出動，在碗窰集合簡報後，再分多個小隊上山找尋。

大批搜救人員登山。（黃煦緻攝）

民安隊亦協助搜索。（黃煦緻攝）

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