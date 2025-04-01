天眼｜旺角老婦跌傷竟因被狂徒「兜鎚窩面」　女兒緝兇籲提供資料

今年2月底旺角一宗七旬老婦跌倒事件，竟非意外，而是別有內情。傷者女兒向《香港01》透露母親受傷的事發經過，原來有一名陌生漢在街頭眾目睽睽下，不由分說向母親「兜鎚窩面」，才令母親失平衡倒地撞傷後腦。



事主一度昏迷，幸吉人天相，送院後回復清醒。惟至今近一個半月，狂徒仍未落網，但打人過程難逃「天眼」，女兒公開片段，盼市民提供資料，助警方早日破案。警方表示，案件列作「襲擊致造成身體傷害」處理，暫時無人被捕。



女事主頭部受傷浴血，一度昏迷，幸送院後回復清醒。（傷者女兒呂小姐提供）

事主女兒呂小姐表示，2月21日下午約5時15分，母親身穿紅色短袖外套及攜有背囊，沿彌敦道行至旺角道24號對開時，一名男子迎面行至她面前，對方不由分說，突然用左手拳打其鼻。母親登時失平衡向後跌，倒臥地上，失去意識。

當她回復清醒後，已被送抵廣華醫院治理，除鼻部受傷外，後腦亦擦傷流血，右手手肘亦撞至腫痛。呂小姐趕抵了解後，母親和盤托出事發經過，她聞言後感事態嚴重，立即報警。最終母親在廣華醫院留醫兩日後出院。

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從閉路電視片段可見，當時女事主正準備登上埋站九巴，此時一名戴眼鏡、身穿藍色衫、卡其色短褲的男子從巴士旁的路邊趨近，女事主一度退後避開，對方卻突然伸出右手向女事主「兜鎚窩面」，她隨即失平衡向後跌，倒地不起；狂徒即穿越人群逃去。有途人目睹後驚呼「嘩，邊個嚟㗎？」多人上前協助；亦有人慌忙打電話報警，九巴車長即時落車了解查看稱，「我要走喇，抄低我車牌啦，有影到嗰個人！」

呂小姐表示，經了解後，原來案發後翌日（2月22日）亦有店舖發現另一名途人遭陌生男子迎面拳打，懷疑是同一人，呼籲市民小心為上。她感激所有曾經向母親施援的熱心途人，亦感謝九巴車長通知店舖有拍低事發經過。呂小姐又指，目前涉案男子仍未落網，呼籲市民可協助提供資料給警方。

警方回覆查詢時表示，2月23日接獲報案，指一名72歲女子懷疑在2月21日，在旺角道24號被一名男子以手襲擊。該名女子頭、手受傷，昏迷被送往廣華醫院治理，其後回復清醒。案件列作「襲擊致造成身體傷害」處理，旺角警區刑事調查隊第5隊已接手跟進，暫時無人被捕。