車CAM直擊︱尖沙咀女遊客衝紅燈　被林寶堅尼超跑撞飛撻落地

網上流傳一條車CAM，尖沙咀一名女子衝紅燈後遭跑車撞至飛起，場面十分驚險。車CAM顯示日期時間為3月30日早上10時45分，影片開首一輛林寶堅尼「細牛」超級跑車停泊在尖沙咀香港半島酒店對開等燈，隨後跟從交通綠燈指示沿梳士巴利道右一線東行方向，經過彌敦道至香港喜來登酒店對開時，一名女子疑衝紅燈走到中線，超跑向左扭軚避開不果，女子遭撞飛並在半空打筋斗，再跌在地上。



超跑向左扭軚嘗試避開，惟最終仍然撞飛女子。（車cam L（香港群組）/黎花田）

從影片可見，當時女子衝紅燈過路時，疑未有留意到右方車輛開始起步，在超跑旁邊行駛的的士見狀打燈收慢，女子才突然驚覺有車駛至並加快腳向前跑，超跑向左扭軚嘗試避開，惟最終仍然撞向女子。事主在半空打個筋斗再撻落地，及後緩緩起來抱膝蹲在地上。片主及途人立即上前了解，影片此結束。

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影片引來網民熱論，斥責女事主衝燈：「依家啲人過馬路越來越誇張，試過幾次佢哋真係唔睇車」、「害死司機」、「同林寶鬥快，識玩！」

警方表示於3月30日10時49分接獲報案，涉事超跑司機為38歲姓何男子，而女事主為31歲姓李，據知為一名遊客。救護人員到場為她檢查傷勢，幸沒有受傷。