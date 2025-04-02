校服少女後樓梯叼香煙攜韓國真露燒酒　男生雙手插褲袋在旁觀看

中學生操守問題引起關注，網上流傳照片，兩名看起來一臉稚氣、身穿校服的中學生男女坐在後樓梯。女生右手拿火機及一根粗煙，並叼住香煙，看似尚未燃點，其身旁邊則放一枝韓國真露燒酒，從瓶身看來瓶內的酒水仍滿。



另一張照片，女子一隻手拿手機，另一隻手嘗試抖煙灰；男童則站在一旁，雙手插褲袋靜看。有眼利網民憑校服冷衫認出涉事學校懷疑為博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學。



女童在後樓梯口叼香煙，手持火機，未見有燃點；男童在旁看；而女童身旁有一枝燒酒。（Threads @cct._memes）

照片在Threads上獲逾7,000次轉載，引來熱議，不過未有標明事發地點與時間。有網民留言指「咁X差劣！」，或驚訝稱「這是幹什麼」，又有人問「請問呢間係咩中學，我想舉報」。

亦有網民指「希望係做project 排戲」，稱女孩「呢啲樣唔似會食煙嘅樣」，而照片令他「個感覺好奇怪」。

不過有網民擔心學童年紀輕輕要吸煙解決，將來「唔好彩就嗨埋太空油染埋HPV個堆嘢」，指貼文者「可以直接將呢件事向校方反映，要求學校處分相關學生」，而非網上公審，以免同學受更大壓力，更指問題可以延伸至「家庭背景先會令到學生反叛」，呼籲其他網民不要只看表面。

另一張照片可見，女童在抖煙灰，男童在旁雙手插袋觀看。（Threads @cct._memes）

教育局：十分關注事件，知悉後即時聯絡學校跟進

教育局十分關注事件，知悉後即時聯絡學校跟進。據悉，學校正深入了解事件，會按校本訓輔機制嚴肅跟進，並加強建立學生的正確價值觀及行為。教育局會繼續與學校保持聯絡，提供適切意見及支援。

教育局一直以多管齊下的方式培養學生正確價值觀和態度，包括透過學校課程、學與教資源和學生成長計劃，提升學生的自我管理能力，幫助他們在面對問題時作出客觀分析和合理判斷，從而抗拒不良誘惑。

教育局亦持續支援學校採用「全校參與」的模式，並透過跨專業協作，為學生提供全面的輔導服務，以及為家長提供諮詢服務。為此，教育局制定清晰指引，明確列出學校在處理學生行為問題時的一般原則，程序、方式及跟進工作。同時，校內不同範疇的專業人員，如學校社工、學生輔導人員及校本教育心理學家，亦會與家長攜手合作，協助學生改善行為。

此外，教育局透過「家長智Net」一站式家長教育網頁，為家長提供不同的資訊，幫助家長掌握培育子女的知識和技巧，協助子女建立健康的生活方式。

校方：嚴肅的處理與輔導

學校回覆指，已展開調查, 並對涉事學生進行嚴肅的處理與輔導，同時也為相關學生提供適當的支援和教育。

該校續指，一直致力教導同學校訓「省善修德」的精神，期望他們成為守法、守規、品學並重、勇於承擔的良好公民。學校會繼續堅守崗位,竭盡所能教導學生，讓他們在安全和平靜的環境中學習。還望各界給予時間和空間，並對學校予以支持。

消息：本月底向立法會提交控煙修訂條例草案

今日（2日）多間本地傳媒引述衛生署消息人士指，政府本月底會向立法會提交有關控煙的修訂條例草案，務求將吸煙率由9.1%降至7.8%，措施包括打算擴大禁煙範圍，如醫院、院舍、學校等指定出入口3米範圍內列為禁煙區；亦會逐步禁止有味煙、薄荷煙以及管有電子煙彈與另類吸煙工具。