有片︱龍翔道呈祥道3宗車禍　Tesla撞到炒起　往觀塘車龍近10公里

今晨（3日）往東九龍主要幹道嚴重擠塞，龍翔道及呈祥道於10分鐘發生3宗交通意外。



早上7時34分，龍翔道往觀塘方向，近龍翔道公園對出快線發生連環相撞，涉及至少7輛私家車，其中一輛Tesla撞至「炒起」，車尾離地疊住後車車頭。據報5人受傷，其中一名司機頸部受傷，最終5人均送往伊利沙伯醫院。至於早上7時41分，呈祥道近明愛醫院2輛的士及私家車相撞，一人感不適頭暈送往瑪嘉烈醫院治理。



較早前於早上7時39分，龍翔道近黃大仙廟有旅遊巴及私家車相撞，據報暫無人受傷。

運輸署宣佈，因交通意外，龍翔道(往觀塘方向)近龍翔道公園的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

同時，因交通意外，呈祥道(往觀塘方向)近龍翔工業大廈的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

車尾離地疊住後車車頭，後車擋風玻璃嚴重損毀。（翁鈺輝攝）

龍翔道往觀塘方向，近龍翔道公園對出快線發生7車相撞，其中一輛Tesla撞至「炒起」。（網上圖片）

在車禍最前方的寶馬私家車司機表示，由於前方有車突然急剎，他立即收掣，幸及時停車未有撞向上前車，他指其後方私家車同樣收掣及時，惟再後方的車輛未能收掣，因此發生一連串的碰撞。寶馬司機指自己亦同被撞，不清楚為何前車突急剎，惟前車早已驅車離開。

在車禍最前方的寶馬私家車司機（圖左）在場協助警方調查。（翁鈺輝攝）

其中一名司機報稱頸痛受傷，救護員為他戴上頸箍送院治理。（翁鈺輝攝）

另一名男子同告受傷，救護人員為他檢查。（翁鈺輝攝）

龍翔道發生7車相撞，往觀塘交通擠塞。（翁鈺輝攝）

早上7時41分，呈祥道近明愛醫院2輛的士及私家車相撞

