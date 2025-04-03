兩男子偷信用卡ifc購物斷正　警檢多張他人證件　涉款$15萬

兩名男子涉嫌以偷來的信用卡，在中環ifc商場購買電子產品，被警員發現行蹤可疑，當場人贓並獲。警方檢獲共70張信用卡、10張回鄉卡及扣賬卡等，購買的產品總值近15萬元。



警方展示檢獲的證物，包括信用卡及電子產品。（黃偉民攝）

中區警區科技及財富調查組高級督察袁穎喬稱，前日（1日）中區警區特遣隊人員於國際金融中心商場（ifc）一帶進行反罪惡巡邏。其間人員觀察到兩名男子進入商場內一間電子產品商店購物，形跡可疑；遂於他們購物後截停調查，結果在他們身上搜出共6張屬於他人的信用卡及65張扣賬卡。

兩名男子分別手持一部手提電腦、兩部平板電腦；以及一部手提電腦、一部平板電腦，合共價值34,595港元，特遣隊人員以「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」罪名拘捕二人。

警方展示檢獲的證物，包括信用卡及扣賬卡。（黃偉民攝）

警方展示檢獲的證物，包括信用卡及扣賬卡。（黃偉民攝）

警方展示檢獲的證物，包括信用卡及扣賬卡。（黃偉民攝）

警方展示檢獲的證物，包括信用卡及扣賬卡。（黃偉民攝）

警方展示檢獲的證物，包括信用卡及扣賬卡。（黃偉民攝）

人員將二人帶至商場停車場，搜查他們駕乘的車輛，而該車為其中一名被捕男子持有，再搜獲64張屬於他人嘅信用卡及10張不屬於他們的往來港澳通行證、6部手提電腦及10部平板電腦，上述電子產品總值為114,484港元，特遣隊人員因此以「盜竊」罪名拘捕兩名男子。

兩名被捕男子分別為32及28歲，報稱為學生。案件仍在調查中，兩名被捕人士現正扣留候查。