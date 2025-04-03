中環一帶海傍現大量水母惹「地震」恐慌　專家解畫派「定心丸」

近日中環碼頭至銅鑼灣海傍一帶海面，突然出現大量水母，吸引不少市民圍觀及拍照，但同時有人擔心是「地震」先兆。生態教育及資源中心總監程詩灝表示，香港在每年3至4月為水母繁殖高峰期，水溫、食物各方面合適，水母便會浮上水面交配，為時約一個月，故市民毋須過份擔憂。



今午（4月3日）所見，中環碼頭對開近岸海面出現大量水母，同時有不少垃圾。（黃偉民攝）

《香港01》記者今午到中環碼頭一帶視察，仍可見大量水母在近岸飄浮，不少遊人或渡輪搭客落船後駐足觀賞，但水面可見有不少垃圾。程詩灝表示，根據相片顯示，該批為獅鬃水母。過往20年紀錄顯示，香港在每年3至4月為水母繁殖期，約20至21度水溫合適，加上海中食物相對豐富，水母便會浮上水面交配，直至4月中天氣更熱時候會完結。

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程詩灝續稱，由於此時期大量水母浮面，故亦是中國南部海域捉水母製海蜇的高峰期。不過，水母浮面，被蟄傷的機會隨之而增加。程詩灝提醒，市民切勿直接接觸水母，如不慎被水母「炸」傷，可考慮使用潛水員慣用的坊間方法，塗抹牙膏舒緩；但如果出現嚴重疼痛、甚至過敏徵狀，必須求醫。

資料顯示，獅鬃水母是世界上體型最大的水母之一，亦是世上最大的刺絲胞動物之一，其傘形軀體可達兩米，觸手有八組，最多150條，可長逾35米。獅鬃水母透過牠們觸手捕捉獵物，包括魚類、海洋生物及其他體型較小的水母，主要生活於北極海、北大西洋、北太平洋等；澳洲、紐西蘭海域亦有類似種類。