銅鑼灣渣甸街樓上吧供水煙　控煙辦票控3人　另揭涉無牌賣酒

衛生署控煙辦今日（4日）晚上打擊在禁煙區非法吸用水煙，派員喬裝顧客，到銅鑼灣渣甸街66號一間樓上酒吧「放蛇」，其間發現一名負責人及侍應正在吸食水煙，並有招待顧客吸食。控煙辦職員見時機成熟，於是表露身份，向顧客及負責人及侍應3人發出告票；稍後亦會向律政司索取意見，將檢控負責人「容許他人在室內吸食水煙」；以及檢控侍應「協助教唆他人在室內吸食水煙」。行動中，人員檢走兩支煙槍。



現場消息指，涉事酒吧已營運3年，提供多種口味的水煙，每壺售價400元，續添需另加200元。根據酒牌局資料，渣甸街66號有5個處所領有酒牌，惟不包括涉案酒吧，據悉有人報稱正在續牌。控煙辦就有人懷疑涉嫌無牌賣酒通知警方跟進。

人員檢獲兩枝水煙槍。 （控煙辦提供）

現場為銅鑼灣渣甸街66號一間樓上酒吧。（控煙辦提供）

另外，控煙辦揭發酒吧疑涉無牌賣酒。

控煙辦人員到場執法。

衛生署發言人指，現時法例禁止任何人於法定禁煙區（例如酒吧或食肆的室內區域）作出吸煙行為。任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款1,500元。另外，如有出售任何吸煙產品（包括水煙），不論是在酒吧或其他處所，須遵守《吸煙（公眾衞生）條例》對推廣和銷售吸煙產品的限制。違例者一經簡易程序定罪，最高可被罰款5萬元。《條例》亦授權法定禁煙區的管理人可要求違例吸煙者停止有關的吸煙行為；如違例者不合作，可要求警方協助。

此外，根據《刑事訴訟程序條例》，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪。

控煙辦將檢控負責人「容許他人在室內吸食水煙」；以及檢控侍應「協助教唆他人在室內吸食水煙」。（控煙辦提供）

無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁兩年。而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元。