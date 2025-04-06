休班警涉酒駕電單車元朗自炒　血液酒精濃度超標　事隔半年被起訴

警方於去年10月11日凌晨約3時半接獲報案，指一名男子駕駛電單車，沿元朗公路東行，往元朗方向行駛。途至近丹桂村時，懷疑失控翻側。警方接報到場，發現受傷司機身上有酒氣，他清醒被送往屯門醫院治理。



警方今日（6日）表示，經進一步調查後，證實該司機的血液酒精濃度超標，經徵詢法律意見後，他已被控一項「在血液中的酒精濃度超過訂明限度的情況下駕駛汽車」罪，將於明日（7日）上午在粉嶺裁判法院提堂。



據了解，該名司機為休班警員，隸屬機場警區，已被停職。警方重申，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。



案件將於明日（7日）上午在粉嶺裁判法院提堂。（資料圖片）

根據《道路交通條例》第374章第39A條，任何人在任何道路上駕駛、企圖駕駛或掌管汽車，而在其呼氣、血液或尿液中的酒精比例超過訂明限度，即屬犯罪，一經定罪，最高可罰款2.5萬元及監禁3年。同時要強制修習駕駛改進課程、記10分違例駕駛記分及停牌。

根據同一條例第2條，「訂明限度」分為3級。第一級是100毫升呼氣中有22微克酒精（但低於35微克）、在100毫升血液中有50毫克酒精（但低於80毫克、在100毫升尿液中有67毫克酒精（但低於107毫克）。如首次定罪，最短停牌期為6個月；再定罪為兩年。

如超過第1級至第2級，首次定罪和再定罪的最短停牌期，分別為1年及3年，定義為低於每100毫升呼氣／血液／尿液分別含有66微克／150毫克／201毫克酒精。如超過上述訂明限度即為第3級，最短停牌期便增至2年及5年。

如涉及以下酒後駕駛相關罪行，最短停牌期則定為「第3級」，包括在酒類或藥物影響下駕駛以致沒有能力妥當地控制車輛；沒有提供呼氣樣本作檢查呼氣測試而無合理辯解；沒有提供呼氣、血液或尿液樣本作分析而無合理辯解。